Trump'a yeni suikast girişimi: Saldırganın yakalandığı anlar Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik "suikast girişimi" zanlısının gözaltına alındığı görüntüler paylaşıldı.

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AA & Ensonhaber

Martin Bölge Şerifliği, dün akşam Florida'da Trump'ın golf sahası yakınlarında silah sesleri duyulmasının ardından, olayın şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Şeriflik, zanlının gözaltına alındığı anlara ilişkin vücut kamerası görüntülerini Facebook hesabında paylaştı.

POLİSE DİRENMEDEN TESLİM OLDU

Kayıtlarda, Trump'a yönelik silahlı saldırı girişimiyle suçlanan 58 yaşındaki Ryan Wesley Routh'un, yetkililerin talimatlarına uyarak herhangi bir direniş göstermeden teslim olduğu anlaşılıyor. Routh, bugün hakim karşısına çıkarıldı.