Trump'ın 'AB, ABD'yi mahvetmek için kuruldu' sözlerine Avrupa'dan yanıt

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya yönelik olumsuz açıklamaları son bulmuyor.

Trump'ın "Avrupa Birliği (AB) ABD'yi mahvetmek için kuruldu." sözleri gündemde.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, Trump'ın sözlerinin ardından X hesabından açıklama yaptı.

"AB KİMSEYİ MAHVETMEK İÇİN KURULMADI"

Başbakan Tusk, "AB kimseyi mahvetmek için kurulmadı. Tam tersine barışı korumak, uluslarımız arasında saygı oluşturmak, serbest ve adil ticareti tesis etmek ve transatlantik dostluğumuzu güçlendirmek için kuruldu. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, dün, AB'ye yönelik gümrük vergilerini yakında açıklayacaklarını belirterek, yüzde 25 tarife uygulamaya karar verdiklerini bildirmişti.

AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetmişti.