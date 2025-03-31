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ABD'liler Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamıyor

ABD'liler Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamıyor Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ankette, ABD'lilerin yüzde 60'ının Trump'ın dış ticaret politikalarındaki tutumunu desteklemediği öğrenildi. Ayrıca, katılımcıların yüzde 56'sının da genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığı belirlendi.