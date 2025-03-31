ABD'liler Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamıyor

ABD'de Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından dikkat çeken bir anket düzenlendi.
20-24 Mart'ta yapılan ankete, 1229 yetişkin ABD'li katılım gösterdi.
TRUMP'IN ÇEŞİTLİ POLİTİKALARINDAKİ TUTUMU DEĞERLENDİRİLDİ
Katılımcılar, Trump'ın başkanlık görevini yürütüşünün yanı sıra düzensiz göçmen, ekonomi, ticaret, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin konusu gibi çeşitli politikalarındaki tutumunu değerlendirdi.
ANKET SONUÇLARI
Buna göre, katılımcıların yüzde 49'u Trump'ın düzensiz göçmen politikalarını desteklediğini, yüzde 50'si ise desteklemediğini belirtti.
Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunu, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadığını, yüzde 44'ü onayladığını ifade etti.
ABD'LİLERİN YÜZDE 60'I TRUMP'IN TRUMP'IN DIŞ TİCARET POLİTİKALARINDAKİ TUTUMUNU DESTEKLEMİYOR
Öte yandan, Trump'ın tarife kararlarına çeşitli ülkeler tepki gösterirken, katılımcıların yüzde 60'ı ABD Başkanı'nın diğer ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadıkları, yüzde 38'i ise onayladıkları görüşünü paylaştı.
Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu desteklemediğini belirtirken, yüzde 41'i desteklediğini kaydetti.
KATILIMCILARIN YÜZDE 56'SININ GENEL OLARAK TRUMP'IN BAŞKANLIK YÖNETİMİNİ ONAYLAMADIĞI ÖĞRENİLDİ
Anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 56'sının genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığını, yüzde 42'sinin onayladığını ortaya koydu.
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