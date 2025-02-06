Trump'ın Gazze planını açıklaması sonrası Netanyahu'dan yanıt

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını bildirmişti.

Ayrıca Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamaları sonrası tepkiler peş peşe gelirken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vereceği yanıt ise merak ediliyordu.

Yaşanan son gelişmede İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna röportaj verdi.

Röportajında, Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP BAMBAŞKA VE YENİ BİR FİKİRLE GELDİ"

İsrail'in saldırıları sona erince Gazze'ye yönelik planının ne olacağı sorusunun sık sık gündeme geldiğini dile getiren Netanyahu, "Sürekli olarak ertesi günden (İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sonlanması sonrasından) bahsediyorlardı, işte Trump bambaşka ve yeni bir fikirle geldi." ifadesini kullandı.

Netanyahu, Trump'ın Gazze planının genel hatlarını Beyaz Saray'da açıklamadan önce bildiğini, dünyanın geri kalanının ise buna "şaşırdığı" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını ileri sürmüştü.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını savunmuştu.

Ayrıca Donald Trump, son yaşanan gelişmede çok konuşulacak yeni bir açıklamaya daha imza atmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi, çatışmalar sona erdikten sonra İsrail tarafından ABD'ye devredilecek. İnşa çalışmalarına yavaşça ve dikkatlice başlanacak." ifadelerine yer vermişti.