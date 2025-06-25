Trump'ın Harvard'a yönelik yabancı öğrenci yasağı durduruldu

ABD’nin Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, dönemin Başkanı Donald Trump yönetiminin uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesi’ne girişini engelleyen kararına yönelik önemli bir hükme imza attı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ TEHDİT EDİYOR"

Burroughs, Trump yönetiminin bu adımını “saygın bir akademik kurumu kontrol etme yönünde hatalı bir girişim” olarak nitelendirerek, bunun ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini vurguladı.

İfade ve düşünce özgürlüğünün temel bir hak olduğunu belirten yargıç, söz konusu uygulamanın durdurulmasına karar verdi.