Trump’ın ikinci döneminde FBI, 28 binden fazla suçluyu yakaladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "inanılmaz bir iş çıkardığını" ifade etti.

"FBI İKİNCİ DÖNEMDE SUÇLA MÜCADELEDE REKOR KIRDI"

Göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana FBI'nın şiddete karışmış 28 binden fazla "suçluyu yakaladığını" aktaran Trump, bunun "rekor" olduğunu kaydetti.

Trump, ikinci başkanlık dönemi boyunca FBI'nın 6 binden fazla yasadışı silah ele geçirdiğini, 1700'den fazla çocuk istismarcısını ve 300 insan kaçakçısını "sokaklardan uzaklaştırdığını," 5 bin "masum çocuğun kurtarıldığını" ve 1900 kilogram kadar "125 milyon insanı öldürmeye yetecek" şeklinde nitelediği fentanil yakaladığını belirtti.

ABD'ye "kanun ve düzeni" geri getirdiklerini vurgulayan Trump, FBI yetkililerinin "muazzam bir iş çıkardıkları" ifade etti.