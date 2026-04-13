Hürmüz Boğazı’nda abluka açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti

İran ile yaşanan savaşta ilan edilen geçici ateşkesin etkisiyle gerileyen petrol fiyatları, ABD’nin Hürmüz Boğazı’na yönelik tehdidinin ardından yeniden yükselişe geçti.

ABLUKA KARARI SONRASI FİYATLAR SERT YÜKSELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın, küresel ham petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Hürmüz Boğazı'na yönelik abluka kararını açıklamasının üzerinden 2 saat geçmeden ABD ham petrol fiyatı yüzde 8 artışla 104.44 dolara yükseldi.

BRENT PETROLDE DE HIZLI TIRMANIŞ

Türkiye'nin de kullandığı Brent petrol ise yüzde 7 artışla 102.70 dolara çıktı.

Küresel ham petrol ve doğalgaz akışının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Hürmüz Boğazı'nın neredeyse tamamen kapanması, petrol piyasalarında en ciddi aksamaya neden oldu.