Trump'ın kabinesindeki Matt Gaetz Adalet Bakanlığı adaylığından çekildi

İHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarihi seçimleri geride bıraktı..

Başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump, ikinci dönemi için göreve başlayacağı tarihi bekliyor.

Sonuçların kesinleşmesiyle 20 Ocak 2025'te yemin ederek göreve resmen başlayacak olan Trump'ın A takımı da şekilleniyor..

Bu kapsamda Trump’ın kabinesindeki bir isimden ayrılık haberi geldi..

ADALET BAKANI ADAYLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Trump’ın, Adalet Bakanı olarak aday gösterdiği Florida'dan Temsilciler Meclis Üyesi Matt Gaetz, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gaetz, şunları söyledi:

Washington'da gereksiz yere uzatılan bir çekişmeyle kaybedecek zamanımız yok, bu nedenle Adalet Bakanı adaylığından geri çekiliyorum. Trump'ın Adalet Bakanlığı göreve geldiği ilk gün yerinde ve hazır olmalı.

"ÇOK İYİ GİDİYORDU"

Gaetz’in çekilme kararının ardından açıklama yapan Trump ise şunları söyledi:

Matt Gaetz'in Adalet Bakanı olarak onaylanmak için gösterdiği son çabaları takdirle karşılıyorum. Çok iyi gidiyordu ama aynı zamanda çok saygı duyduğu yönetim için dikkat dağıtmak istemedi. Matt'i harika bir gelecek bekliyor ve yapacağı tüm harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum.

GAETZ HAKKINDA CİNSEL İSTİSMAR VE YASA DIŞI UYUŞTURUCU KULLANIMI İDDİASI

Donald Trump'ın adayı Gaetz'in "2 kadına cinsel ilişki karşılığında para ödemek", "reşit olmayan bir kızla cinsel ilişkiye girmek" ve "uyuşturucu kullanmak" gibi suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Gaetz hakkındaki suçlamalardan dolayı Etik Komitesinde soruşturma yürütülmüş ve bu soruşturma sonucunda bir rapor hazırlanmıştı.

Kamuoyundaki baskıya rağmen Trump'ın söz konusu raporun açıklanmasına karşı çıktığı kaydedilmişti.

Gaetz’in adaylıktan çekildiğine dair açıklaması, Temsilciler Meclisi Etik Komitesi'nin Gaetz'in cinsel istismar ve yasa dışı uyuşturucu kullanımı iddialarına ilişkin bir raporu yayınlama konusunda çıkmaza girmesinin ardından geldi.