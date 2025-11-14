Trump’ın konuşmalarını İsveç televizyonu da BBC gibi kurguladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını öncesi konuşmalarının, İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin Panorama adlı belgeselinde, yanıltıcı şekilde kurgulandığı ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından BBC Genel Müdürü Tim Davie ve Haber Direktörü Deborah Turness istifa etti.

SVT DE BENZER KURGUYA İMZA ATTI

Trump-BBC tartışması sürerken, İsveç televizyonu SVT’nin de Trump’ın konuşmalarını benzer şekilde kurguladığı ortaya çıktı. İsveç basınında yer alan haberlere göre, SVT haberinde, birkaç konuşma parçasını birleştirerek Trump’ın 6 Ocak’ta isyan çağrısı yaptığı izlenimi verdi.

BARIŞÇIL ÇAĞRI BÖLÜMÜ HABERDEN ÇIKARILDI

Yerel basına göre SVT, BBC versiyonunda yer alan ve Trump’ın destekçilerine görüşlerini barışçıl şekilde ifade etmeleri çağrısını içeren bölümü çıkardı. Daha sonra kanal, Trump’ın farklı ifadeleri arasındaki bazı sesleri kısıp haberi güncelledi. Yapımcı Karin Ekman, güncellemenin "izleyicilere bağlamı daha net anlatmak için" yapıldığını belirtti.

TRUMP BELGESELİ, TARAFSIZLIK TARTIŞMALARINI ALEVLENDİRDİ

The Telegraph, BBC’ye ait iç yazışmaları yayımlayarak Panorama belgeselinin, Trump’ın konuşmalarını yanıltıcı biçimde kurguladığını ortaya koydu. Belgeselde Trump’ın, Kongre binasına gitmeden önceki sözleri, parçalar birleştirilerek “Kongre binasına gideceğiz. Sizinle olacağım ve savaşacağız. Tüm gücümüzle” şeklinde yansıtıldı. Oysa Trump “savaşacağız” ifadesini ABD seçimlerinde hile yapıldığı iddialarına ilişkin kullanmıştı. Araya eklenen bölümler arasında 50 dakikadan fazla zaman farkı olduğu kaydedildi.

TRUMP, BBC'Yİ 1 MİLYAR DOLAR TAZMİNATLA TEHDİT ETTİ

Trump, Panorama belgeselinin yayından kaldırılması için BBC’ye verdiği sürenin bugün dolduğunu duyurdu. İngiliz yayın kuruluşunu 1 milyar dolarlık tazminatla tehdit eden Trump, BBC’nin özür dilemesini istemişti. BBC, Trump’tan özür dilerken, tazminat talebini reddetti.