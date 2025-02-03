Trump’ın vergi kararı kriptoyu vurdu: Bitcoin ve Ethereum’da ani düşüş

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada ve Meksika’dan ithal edilen ürünlere %25, Çin’den gelen ürünlere ise %10 ek gümrük vergisi getirdiğine dair kararı, küresel piyasalarda şok etkisi yarattı.

Kararın duyurulmasının ardından özellikle kripto para piyasalarında sert düşüşler yaşandı.

BİTCOİN YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), bu gelişmelerin etkisiyle 98.991 dolara kadar geriledi.

Bir önceki gün 99.202 - 102.815 dolar aralığında işlem gören Bitcoin, günü 100.635 dolar seviyesinde kapatmıştı.

Ancak yeni işlem gününde saat 16.40 itibarıyla 98.700 dolar seviyesinde bulunuyor.

Teknik analizlere göre Bitcoin, cuma gününden bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybı yaşadı.

RSI göstergesinin 7,00 seviyesine düştüğü ve Bollinger bantlarının genişlediği gözlemlenirken, fiyatın pivot kanal altında işlem gördüğü dikkat çekiyor.

ALTCOİN BOĞASI İÇİN BEKLENEN ETHEREUM'DA DÜŞTÜ

Bitcoin’deki düşüş, altcoin piyasasını da etkiledi.

Ethereum (ETH), önceki gün 3.067 - 3.335 dolar bandında dalgalanırken, günü 3.117 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni işlem gününde ise 3.077 dolarda seyrediyor.

Ethereum, cuma günü 3.437 dolardan başlattığı düşüş hareketiyle yüzde 10’dan fazla değer kaybederek 3.067 dolara kadar çekildi.

Teknik analizlerde RSI’nin 8 seviyesine düştüğü ve Ichimoku Bulutu’nda risk sinyallerinin sürdüğü belirtiliyor.

Ancak uzmanlar, önümüzdeki dört günlük süreçte yukarı yönlü bir toparlanma ihtimaline de dikkat çekiyor.