Trump'tan gıda yardımı çıkışı: Demokratlar hükümeti açtığında verilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir kez daha Demokratları hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin 35 gündür kapalı olmasından Demokratları sorumlu tuttu.

Hükümetin açılmaması halinde ülkedeki milyonlarca düşük gelirlinin faydalandığı Ek Beslenme Yardım Programı'na (SNAP) devam etmeyeceklerini belirten Trump, "SNAP yardımları... Ancak radikal sol Demokratlar hükümetin açılmasını sağladığında verilecek, ki bunu kolayca yapabilirler" ifadesini kullandı.

Joe Biden yönetiminin SNAP yardımlarını genişlettiğini savunan Trump, söz konusu yardımların sadece ihtiyaç sahiplerine değil, isteyen herkese dağıtıldığını ileri sürdü.

BEYAZ SARAY'DAN DEMOKRATLARA ÇAĞRI

Düzenlediği basın brifinginde konuyla ilgili soruları yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, SNAP yardımlarının devam etmesi konusunda Demokratlara çağrıda bulundu.

Leavitt, mahkemenin söz konusu yardımların 'acil durum fonundaki' para ile yapılmaya devam edilmesi kararına ilişkin, "Biz yönetim olarak mahkeme kararını tam olarak yerine getiriyoruz. Az önce Başkan'la bu konuyu konuştum. SNAP yardımlarından yararlananlar bu parayı almanın biraz zaman alacağını anlamalılar çünkü Demokratlar yönetimi çok zor bir duruma soktu" diye konuştu.

Mahkeme kararına uyacaklarını ancak ilgili federal kurumların acil durum fonundaki bütçeyi uygun yöntemlerle gıda yardımlarına aktarmalarının zaman alacağını kaydeden Leavitt, Demokratların hükümetin açılması yönünde oy kullanmalarının tüm bu sorunları anında çözeceğini belirtti.

"BAŞKAN GELECEKTE BU FONA BAŞVURMAK İSTEMİYOR"

Leavitt, "Acil durumlar, felaketler ve savaşlar için ayrılmış olan acil durum fonunu kullanacağız. Başkan, gelecekte bu fona başvurmak istemiyor. Sosyal medya paylaşımında da buna atıfta bulunuyordu" değerlendirmesini yaptı.

"SNAP yardımlarının tam miktarını bu yardımları alanlara ulaştırmanın en iyi yolu Demokratların hükümeti yeniden açmasıdır" diyen Leavitt, acil durum fonunda sadece 5 milyar dolar bütçenin olduğunu, gıda yardımlarının tamamının ise yaklaşık 9 milyar dolarlık bütçe gerektirdiğine işaret etti.

ABD'de SNAP yardımlarından yaklaşık 42 milyon kişinin faydalandığı belirtiliyor.