Trump’tan İran’a: İdam cezası alan kadınları serbest bırakın

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Washington’dan dikkat çeken bir çağrı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’da idam cezasına çarptırılan kadınlarla ilgili açıklama yaparak, sürecin diplomatik ilişkiler açısından önemli bir fırsat olabileceğini vurguladı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ VERDİ

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu kadınların fotoğraflarını yayımladı ve İran yönetimine doğrudan çağrıda bulundu.

"SERBEST BIRAKIRSANIZ KARŞILIK BULUR"

Paylaşımında İranlı yetkililere seslenen Trump, “Bu kadınların serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılarım. Bunu yaptığınız takdirde karşılık göreceğinden eminim.” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE VURGUSU

Trump, yakın zamanda temsilcileri aracılığıyla İran ile görüşmelerin başlayacağını belirterek, söz konusu adımın müzakereler için “harika bir başlangıç” olacağını dile getirdi.

ABD Başkanı, açıklamasında “Lütfen onlara zarar vermeyin” sözleriyle insani bir çağrı da yaparken, gelişmenin iki ülke arasındaki diplomatik sürece nasıl yansıyacağı merak konusu oldu.