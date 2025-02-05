Trump'tan İran'a maksimum baskı politikası: Bana bir şey olursa İran'ı yok edin

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek yeni kararlara imza atmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya geldikten sonra özel görüşme gerekleştiren Trump, bu görüşmenin ardından Gazze ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından eleştirilere maruz kalmıştı.

ABD'nin Gazze'yi devralacağı söyleminin ardından adeta topa tutulan Trump, bu defa İran'ı hedef aldı.

"İRAN'A MAKSİMUM BASKI POLİTİKASI"

Netanyahu ile görüştükten sonra Beyaz Saray'da imza töreni düzenleyen Trump, İran'a yönelik yeni politikasını açıkladı.

Trump, ilk başkanlık döneminde uyguladığı "İran'a maksimum baskı" politikasını yeniden hayata geçirecek başkanlık kararnamesini imzaladı. İmza atarken süreci değerlendiren Trump, "bu imzayı atmaktan mutlu olmadığını" ve "bunu kullanmak zorunda kalmayacaklarını umduğunu" söyledi.

"BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞIRLARSA İRAN'I YOK EDİN"

İran'ın nükleer silaha sahip olmaya çok yaklaştığını söyleyen Trump, "İran petrolünün diğer ülkelere satışını engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz." dedi.

Trump ayrıca, İran'ın misilleme yaparak kendisini öldürmeye çalışması halinde, İran'ın yok edileceğini söyledi.

"NÜKLEER SİLAH PEŞİNDE OLMADIK"

İran lideri Ali Hamaney'in siyasi danışmanı Ali Şemhani, "İran hiçbir zaman nükleer silah peşinde olmamış ve olmayacaktır. Ancak, siyasi ve teknik boyutlarda yasal haklarını tüm gücüyle savunmaktadır." dedi.

Ülkesinin nükleer faaliyetlerinde şeffaf ve uluslararası taahhütlere uygun hareket ettiğini öne süren Şemhani, "Sözünden dönen ve eylemsiz küresel güçlerin aşırılıklarına karşı duracağız." ifadelerini kullandı.