Trump’tan Japonya’ya tarife tehdidi: 1-2 hafta içinde mektup gidecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaşanan pirinç tedarik sıkıntısına rağmen Japonya’nın Amerikan pirinci satın almamasını eleştirerek ek gümrük tarifeleriyle tehdit etti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"JAPONYA'YA SAYGI DUYUYORUM"

Japonya'ya büyük bir saygısı olduğunu kaydeden Trump, "Pirincimizi almıyorlar, oysa ciddi bir pirinç sıkıntısı yaşıyorlar. Başka bir deyişle, onlara sadece bir mektup göndereceğiz ve onları uzun yıllar boyunca bir ticaret ortağı olarak görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

"1-2 HAFTA İÇİNDE BU ÜLKELERE MEKTUP GİDECEK"

Trump, daha önce 200'den fazla ülkenin hepsiyle anlaşma yapamayacaklarını ifade ederek, gelecek 1-2 hafta içinde bu ülkelere mektup göndererek ABD ile iş yapabilmek için ödemeleri gereken tarife oranlarını bildireceklerini söylemişti.

ABD Başkanı Trump, "Herkese sadece 'Tebrikler, yüzde 20, 25, 40, 50 tarife ödüyorsunuz' diye mektup göndermek isterim." demişti.