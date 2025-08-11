Trump'tan Washington'daki evsizlere 'derhal gidin' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington DC'deki evsizlere yönelik çarpıcı bir açıklama yaptı.

Trump, Truth Social hesabından, Washington DC'de yol kenarlarında çadır kuran ve sokaklarda kalan evsizlerin fotoğraflarını paylaşarak duruma tepki gösterdi.

"EVSİZLER DERHAL GİTMEK ZORUNDA"

Paylaşımında yarın Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyeceklerini belirten Trump, "Başkentimizi her zamankinden daha güvenli ve güzel hale getireceğim. Evsizler derhal gitmek zorunda. Size kalabileceğiniz yerler vereceğiz ama başkentten uzakta." ifadelerini kullandı.

"SUÇLULAR HIZLICA CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK"

Başkan Trump, suçluları ise hızlıca cezaevlerine göndereceklerini vurguladı.

Trump, yasa dışı göçmenlerin sınırdan geçişini son aylarda "milyonlardan sıfıra" indirdiklerine işaret ederek, suçluların cezaevine gönderilmesinin daha kolay olacağını kaydetti.

450 FEDERAL GÖREVLİ BAŞKENTTE GÖREVLENDİRİLDİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda aralarında Park Polisi, FBI ve U.S. Marshals’ın da bulunduğu yaklaşık 450 federal görevli, başkentte görevlendirildi. Adım, 19 yaşındaki eski bir kamu çalışanının uğradığı saldırı sonrası geldi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN TEPKİ

Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, Trump’ın sözlerine tepki gösterdi. MSNBC’ye konuşan Bowser, “2023’te suç oranında ciddi bir artış yaşadık, ancak şu anda böyle bir durum yok.” dedi. Bowser, son iki yılda şiddet suçlarının 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti.

Bowser ayrıca, Beyaz Saray yetkilisi Stephen Miller’ın başkenti “Bağdat’tan daha tehlikeli” olarak tanımlamasına, “Savaş bölgesiyle kıyaslama abartılı ve yanlış.” sözleriyle karşı çıktı.

BAŞKENTTE 3 BİN 782 EVSİZ OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yaklaşık 700 bin nüfuslu Washington DC’de, 3 bin 782 kişinin evsiz olduğu tahmin ediliyor.

Bunların yaklaşık 800’ü sokakta yaşıyor. Federal hükümetin denetimi altındaki bölgede başkan, federal arazi ve binalar üzerinde yetkiye sahip. Ancak yerel polis teşkilatının yönetimini devralabilmesi için özel yasal koşulların oluşması gerekiyor. Bowser, şu anda bu koşulların mevcut olmadığını vurguladı.

Trump, pazartesi günü saat 10.00’da (TSİ 17.00) düzenleyeceği toplantıda başkentin “suç, cinayet ve ölümlerden arındırılması” ve “fiziksel olarak yenilenmesi” için planlarını açıklayacağını duyurdu.