Turistleri Titanik'in enkazına taşırken kaybolan denizaltı için arama bölgesi 2 kat genişletildi Titanik enkazına dalış yaptığı sırada geçtiğimiz pazar günü Atlantik Okyanusu’nda kaybolan küçük denizaltının arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan Titanik, yeniden gündemde..

Titanik'in enkazını incelemek isteyen turistleri taşıyan denizaltı, Kuzey Atlantik'te kayıplara karıştı.

Derin deniz keşifleri için insanlı denizaltılarla tur düzenleyen OceanGate Expeditions şirketi, kaybolan denizaltının kurtarma operasyonunun konusu olduğunu doğruladı.

Dünyanın sayılı zenginlerinin para ödeyerek katıldığı bu etkinlik tam bir kabusa dönüştü.

Söz konusu denizaltı için pazartesi günü, hava araçlarının da destek verdiği geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Arama bölgesi 2 kat genişletildi

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan yeni açıklamada, denizaltıyı bulmak için arama bölgesinin 2 kat genişletildiği belirtildi.

4 kilometre derinlikte aranıyor

Aranan bölgenin ABD’nin Connecticut eyaletinin iki katı büyüklüğünde olduğu ifade edildiği açıklamada, çalışmalarının 4 kilometre derinlikte sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, “Açık denizde olmanın muazzam bir karmaşıklığı var" denildi.

Destek veren gemi sayısı 10'a çıkacak

Arama çalışmalarına 5 geminin destek verdiği bu sayının ilerleyen saatlerde 10’a çıkacağı ifade edilen açıklamada, su altında tespit edilen sese ilişkin uzaktan kumandalı araçlar ile yapılan aramada henüz sonuç alınmadığı ve devam ettiği aktarıldı.

"İyimser ve umutlu kalmalıyız"

Arama çalışmaları sırasında tespit edilen dikdörtgen nesnenin denizaltı ile bağlantılı olmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Bir arama-kurtarma durumundayken iyimser ve umutlu kalmalıyız. Arama-kurtarma çalışmasının ortasındayız. Bazen aradığımızı bulamıyoruz ve tüm faktörleri dikkatlice düşünmeniz gerekiyor.



Göz önünde bulundurmanız gereken birçok faktör var. Tüm bu faktörleri göz önünde bulundurduktan sonra, bazen zor bir karar vermeniz gereken bir konumdasınız. Henüz o noktada değiliz.

Kişi başı maliyeti 250 bin dolar

Titanik'in enkazına dalış ve çıkışın yaklaşık 8 saat sürdüğü belirtilirken, enkazı görmek üzere düzenlenen 8 günlük turun maliyeti kişi başı 250 bin dolar olarak açıklandı.

İrtibat 1 saat 45 dakika sonra kesildi

ABD Sahil Güvenlik, akşam saatleri boyunca yüzey aramaları yapmaya devam edeceğini söyledi.

Dünyanın gündemini meşgul eden denizaltı ile temas, pazar günü yaptığı dalıştan 1 saat 45 dakika sonra kesildi.

20 saatten az oksijen kaldı

Öte yandan denizaltıda 20 saatten az oksijen kaldığı tahmin ediliyor.