Türk hekimler, kutsal topraklarda hastalanan hacı adaylarını tedavi ediyor Tedavi edilenleri ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hastalarımız için Arafat'ta sahra hastanesi kurduk" dedi. Şimdiye kadar 45 bin hacı adayına ayakta sağlık hizmeti verildiği belirtildi.

AA

Türk hacı adayları, hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara gitti.

Hacı adayları, ibadetleri sırasında zaman zaman rahatsızlık geçirebiliyor.

Bu durumu göz önünde bulunduran Diyanet İşleri Başkanlığı, söz konusu vatandaşları Mekke Hastanesi'nde Türk hekimleriyle tedavi ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hastaneyi ziyaret ederek, Sağlık Ekip Başkanı Zekeriya Abdulazizoğlu ve Başhekim Murat Türkyılmaz'dan bilgi aldı, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

"İnşallah en kısa zamanda şifa bulurlar"

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Erbaş, hastanede 360 sağlık personeliyle hizmet verildiğini, hacı adaylarının sağlığını çok önemsediklerini söyledi.

Doktorların hastalanan Türk hacı adaylarına iyi hizmet verdiğini belirten Erbaş, "İnşallah burada yatan hastalarımız en kısa zamanda şifa bulurlar. Doktorlarımızın tedavileri sonuç verir ve Arafat'a da çıkmak nasip olur." dedi.

"Hastalarımız için Arafat'ta sahra hastanesi kurduk"

Yatarak tedavi gören hastaların Arafat'a nakliyle ilgili bilgi veren Erbaş, şöyle konuştu:

Hastalarımız için Arafat'ta bir sahra hastanesi kurduk, orada vakfelerini yapma imkanı sağlıyoruz.



Mümkün olduğunca ülkemizin gücünü burada kullanarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyon kabiliyetini sağlık tesislerimizde de ortaya koyarak vazifemizi en güzel bir şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.

Erbaş, hasta hacı adaylarına geçmiş olsun dileğinde bulundu, gül verdi. Daha sonra Mekke Ayniyat ile Servis Ekip Başkanlıklarını ziyaret eden Erbaş, Mekke'de yürütülen servis hizmetleri ve Arafat hazırlıklarıyla ilgili bilgi aldı.

"Şu ana kadar 45 bin hacı adayımıza ayakta sağlık hizmeti verdik"

Diyanet Mekke Hastanesi Başhekimi Murat Türkyılmaz, 110 yataklı hastane bünyesinde acil servis, poliklinikler, birinci seviye yoğun bakım ve 24 saat aktif olan 10 ambulansın çalıştığı bilgisini verdi.

Mekke'deki hacı adaylarına hizmet etmek için 12 bölgede sağlık ocağı açtıklarını söyleyen Türkyılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Şu ana kadar 45 bin hacı adayımıza ayakta sağlık hizmeti verdik. Bunun yanında 60 ila 70 civarında hacılarımızı hastanemizde tedavi etmekteyiz.



Daha ileri tetkik ve tedavi gerektiren hacılarımızı Mekke'deki hastanelere sevk ediyoruz.

18 branşta poliklinik hizmeti sunuyorlar

Şimdiye kadar 550 hastayı ambulanslarla hastanelere naklettiklerini bildiren Türkyılmaz, "Hastanemizde 18 branşta poliklinik hizmetini sunuyoruz. Acil servisimiz 24 saat boyunca tüm hacı adaylarımıza hizmet vermektedir." bilgisini paylaştı.

"Tertemiz bakıyorlar"

Hacı adaylarının Arafat'ta nakillerini gerçekleştirdiklerini ve Arafat'ta da sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Hastalanan hacı adayı Şemsihan Ekinci ise astımdan dolayı hastaneye geldiğini belirterek, "Dört gündür yatıyorum. Oksijen verdiler, şimdi şükür iyiyim. İnşallah haccımızı yaparız. Burada bakımımız iyi. Tertemiz bakıyorlar." diye konuştu.