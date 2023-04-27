Türk vatandaşları, çatışmanın yaşandığı Sudan'dan çıkarılıyor Hartum'da 198 kişi, tahliyelerin gerçekleştirileceği askeri havalimanına doğru yola çıktı. Vatandaşlar, "Çok mutluyuz, Türkiye'mize döneceğiz" dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tahliye edilecek kafileyle görüntülü görüştü.

AA

Türk vatandaşları, çatışmalara sahne olan Sudan'dan tahliye ediliyor.

Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlar susmuyor.

Ankara, vatandaşları tehlikeli bölgeden çıkarmak üzere, 23 Nisan Pazar gününden bu yana operasyonlarını sürdürüyor.

198 kişi Türkiye yolunda

Başkent Hartum'daki 198 kişilik ekip, bugün Türkiye'ye tahliyenin yapılacağı askeri havalimanına doğru hareket etti.

Tahliye edilen vatandaşlardan Besim Hazine, Sudan'dan ayrılırken içlerinin buruk olduğunu ve bir an önce ülkede ateşkes olmasını istediklerini dile getirdi.

"Devletimiz duyarsız kalmadı"

Günlerce ölümle burun buruna olduklarını, su ve yemek sıkıntısı çektiklerini anlatan Hazine, şöyle konuştu:

Devletimiz duyarsız kalmadı. Çok mutluyuz, Türkiye'mize döneceğiz. Çok zorluklar çektik. Sudan halkı için çok üzgünüz.

"Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz"

İhsan Sultanoğlu da 12-13 gündür çok zor günler geçirdiklerini ve tahliye edilecekleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Alya Damla da savaşın başından beri çok zor şeyler yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:

Çok korkunç bir durumdu. Şimdi Türkiye'ye gidiyoruz. İnşallah selametle ulaşırız. Buradaki insanların barış içinde yaşamalarını ve savaşın durmasını temenni ederim.

Türkiye'ye yolculuk mutluluğu

Türkiye'ye gideceği için mutlu olduğunu kaydeden Damla, şöyle konuştu:

Keşke bütün Sudanlıları bizimle Türkiye'ye götürebilsek. İnşallah tez vakitte savaş biter ve ülkede barış olur.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, dün tahliye edilenlerin sayısının 684'e ulaştığını, 738 vatandaşın da Etiyopya üzerinden tahliye edileceğini açıklamıştı.

Çavuşoğlu, vatandaşlarla görüntülü görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden Türkiye'ye tahliye edilecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.

Tüm vatandaşları Antalya'dan sevgiyle selamladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah Kahire'ye varın. Oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah." dedi.

"Selametle gelin, dört gözle bekliyoruz"

Çavuşoğlu, Türk yetkililerin vatandaşlarla iyi ilgilendiklerini, onlar oradayken gözlerinin arkada kalmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadınız, bırakmayacağız da. Selametle gelin, dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar Sudan'dan 1383’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.

Sudan'da yaşanan gerilim

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nın feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.