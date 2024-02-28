Türkiye örnek oldu: Yunanistan, dezenformasyonla mücadele birimi kuracak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden hareketle yola çıkan Atina, yanlış bilginin önüne geçmek amacıyla birim oluşturacak.

AA

Yunanistan, dezenformasyonla mücadele birimi kurmak için harekete geçti.

Söz konusu birimin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından, Dijital Yönetişim Bakanlığı iş birliğinde kurulması hedefleniyor. Yapay zekadan da yararlanacaklar.

İletişim Başkanlığı'nın uluslararası çapta faaliyetlere imza attığı "Türkiye İletişim Modeli"nin başarısından ilham alan Atina hükümeti, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne benzer bir birimle gerçek dışı bilgilerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Yunanistan'ın dezenformasyonla mücadele çabası

Kathimerini gazetesinin haberinde, dezenformasyonun sadece iç politikada değil, dış politika için de sorun teşkil ettiğine dikkat çekildi.

Konvansiyonel silahlar yerine dezenformasyonla da bir ülkenin hedef alınabileceği vurgulanan haberde, hükümetin dezenformasyonu engellemek amacıyla hususi bir birim oluşturacağı ifade edildi.

Türkiye'yi örnek aldılar

Yunan medyasında daha önce yayınlanan haberlerde, Türkiye'nin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ne benzer bir platforma olan ihtiyaç dile getirilmişti.

Yunan kanalının gerçek dışı haberi ortaya çıkarıldı

Geçen ay, Yunanistan'da yayın yapan ANT1 kanalının, "Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti" şeklindeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Türkiye'nin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ortaya çıkarmıştı.

ANT1, gelen tepkiler üzerine haberini düzeltip, görüntülerin 3 yıl öncesine ait olduğunu kabul etmişti.

Altun: Hakikat mücadelemizi sürdürüyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Yunan medyasındaki bu dezenformasyonun, Dezenformasyonla Mücadele Merkezince bertaraf edildiğine dikkat çekmişti.

Altun, "Sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına hakikat mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)