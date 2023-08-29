Türkiye terörden arındırdı: Irak'ın kuzeyi festivallerle anılıyor Uzun yıllardır teröre teslim olan bölge, teröristlerden temizlenmesinin ardından çeşitli aktivitelere sahne oluyor. Avaşin Nehri üzerinde yapılan festival, gençler için iş kapısı haline geldi.

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AA

Türkiye, sınır ötesi operasyonlarını kararlılıkla sürdürüyor.

Terörü ortadan kaldırma amacıyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri harekatları sayesinde terör örgütü PKK ve uzantılarına ağır kayıplar verdiriliyor.

Irak'ın kuzeyi, sınır ötesi harekatların uzandığı bölgeler arasında yer alıyor.

Nokta atışı operasyonlar sayesinde bölge, güvenlik güçleri ve sivilleri hedef alan PKK'dan arındırıldı.

Irak'ın kuzeyinde festivaller başladı

Huzur ikliminin hakim olmaya başladığı Irak'ın kuzeyi, bugünlerde sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında halkın akınına uğruyor.

Duhok'un Amediye ilçesine bağlı Şeladize nahiyesinde birçok yer doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor. Ancak Şeladize'de bulunan 92 köyün 85'i PKK nedeniyle boşaltıldı.

Gençler için iş kapısı

900 turistik yer bulunan Duhok'ta, son 2 yıldır PKK'nın varlığının azalmasıyla, Şeladize'nin Avaşin Nehri'nde su oyunları ve festivalleri yapılıyor. Bu da aynı zamanda bölgedeki gençler için bir iş kapısı oluyor.

Avaşin Nehri'nde özgürce festival düzenliyorlar

Şeladizeli Salar İbrahim, "Şu an PKK'nın Şeladize'de varlığı azaldı. Gençler yavaş yavaş festival ve faaliyetlerini Avaşin Nehri'nde özgürce yapabiliyorlar." dedi.

Şeladize Nahiye Müdürü Rizgar Ubeyd de şöyle konuştu:

PKK'dan ötürü bölgemize yardım eli ulaşmıyordu. Eğer PKK olmasaydı, köylerimize daha çok hizmet gelecekti ve köylerimiz daha çok imar edilecekti.

Terör örgütü bölgenin gelişmesini istemiyor

Duhok Valisi Ali Tatar da 16 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK yüzünden köyüne gidemediğini söylemişti.

Terör örgütü PKK'nın IKBY'ye hizmet götürülmesini engellediğini belirten Tatar, şunları söylemişti:

Birçok projeyi ve yol yapım çalışmalarını PKK'nın varlığı nedeniyle durdurduk. PKK, bu bölgenin gelişmesini istemiyor.

PKK nedeniyle köyüne gidemiyor

Tatar, IKBY'lilerin PKK nedeniyle köylerine gidemediğini vurgulayarak, "PKK, bu bölgelerin gelişmesini istemiyor." demiş ve şunları aktarmıştı:

Bölge halkımız köylerine gidemiyor. Ben de buralıyım ve köyümüze gidemiyoruz.

800 köy yeniden inşa edilemedi

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, 27 Şubat 2021'de Fransa merkezli France 24 kanalına yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK nedeniyle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini belirterek, bölgede PKK'nın varlığına müsamaha göstermeyeceklerini vurgulamıştı.

"PKK, maalesef IKBY yetkililerinin iyi niyetinden yararlandı." diyen Barzani, terör örgütünün bölgede dağları, hatta yerleşim alanlarını işgal ettiğini ve bu nedenle 800 köyün yeniden inşa edilemediğini dile getirmişti.

"Müsamaha göstermeyeceğiz"

Barzani, "Bazen çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor. Çoğu zaman köylerden sınır dışı bile ediliyorlar. Bu yüzden bu durumun tırmanmamasını umuyoruz." demişti.

PKK'nın bu bölgedeki varlığının kimseye hizmet etmediğini anlatan Barzani, "Buna kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz." diye eklemişti.