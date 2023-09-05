Türkiye'de doğalgaz merkezine ABD'den yorum: Rusya, Ankara'yla bağlarını güçlendirmek istiyor

Türkiye ve Rusya'nın enerji alanındaki ortaklığı, dün gerçekleştirilen Erdoğan-Putin zirvesinin ardından daha yüksek seviyelere göz kırpıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Soçi'de ağırlandı. Enerji konusu, masadaki başlıklardan biriydi.
Görüşme sonrası Erdoğan ile kameraların karşısına geçen Putin, Türkiye'de doğalgaz merkezi projesi konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Putin: Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasını önerdik
Putin, "Rusya gaz konusunda her zaman Türkiye'nin sorumlu ve en büyük partneri olacak. Üçüncü ülkelere de gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz. Onun için Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurulmasını önerdik." ifadelerini kullandı.
Bloomberg: Rusya alternatif rotalar arıyor
ABD merkezli Bloomberg, Rus liderin sözlerini yorumlarken, Vladimir Putin'in, Türkiye'de doğalgaz merkezine ilişkin anlaşmanın hayata geçirilmesini "çok yakın gelecekte" gördüğünü belirtti.
Kremlin'in enerjide alternatif ihracat rotaları aradığı ve Türkiye ile doğalgaz ticaret merkezi kurma konusunda anlaşmaya çok yakın olduğu vurgulandı.
Batı'yla ilişkileri kötüleşti, Türkiye'yle bağlarını güçlendirmek istiyor
Rus liderin yakın gelecekte müzakerelerin tamamlanmasını umduğu aktarılarak şöyle denildi:
Türkiye'deki gaz merkezi 'bölgedeki enerji durumunu daha istikrarlı ve dengeli hale getirecek.'
Moskova, Putin'in Ukrayna'daki savaşının devam ettiği dönemde Avrupa Birliği ile ilişkilerin keskin biçimde kötüleşmesinin ardından, Ankara ile bağlarını güçlendirmenin yollarını arıyor.
Yol haritası sundular
Rus gaz üreticisi Gazprom'un, gaz merkezi için taslak yol haritasını Türkiye'nin enerji ithalatçısı Botaş'a sunduğu belirtildi.
Rusya'dan Türkiye'ye geçen yılki doğalgaz akışının 21,5 milyar metreküpe ulaştığı, bu yılın ilk sekiz ayında Türkiye'ye 10 milyar metreküpten fazla doğalgaz transfer edildiği kaydedildi.
Moskova'nın 'yakın siyasi ve ekonomik müttefiki'
Haberin devamında şu ifadelere yer verildi:
Ukrayna'nın işgalinin ardından çok sayıda Batılı ülke Rus ticaretinden uzak durdu.
Ankara ise Moskova'nın yakın siyasi ve ekonomik müttefiki oldu. İki ülke, halihazırda Türkiye'nin güneyinde 20 milyar dolarlık nükleer enerji santralinin inşası konusunda iş birliği yapıyor.