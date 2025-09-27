Türkiye'deki 'şezlong savaşları' İngiltere'de gündem oldu

Türkiye tatil cenneti bir ülke...

Ancak son zamanlarda sosyal medyada gündem olan görüntüler, tüm dünyada konuşulmaya devam ediliyor.

ŞEZLONG SAVAŞLARI

Bunun son örneği 'şezlong savaşları' olarak adlandırılan bir olayla gündeme geldi.

KAPILAR AÇILIR AÇILMAZ YARIŞA GİRDİLER

İngiltere'den Marmaris'e tatile gelen Dayna, balkonundan çektiği görüntülerde onlarca turistin sabah saat 08.00'de havuz başına koşarak şezlonglara havlu atmaya çalıştığı anları kaydetti.

Bazı tatilcilerin tüm aileleri için birden fazla şezlong kapmaya çalıştığı, otelin kapıları açılır açılmaz yarışa girdikleri görüldü.

"KOŞMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOKTU"

Dayna, sosyal medyada paylaştığı videoya şu notu düştü:

08.00'de şezlong savaşı! Otelin tek eksiği buydu... Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. Evet, önde şezlong kapmaya koşanlardan biri de benim eşim. Başka çaremiz yoktu.

OLAY VİDEO MANŞET OLDU

Videonun gündem olmasının ardından İngiltere'nin Daily Mail gazetesi, olayı manşetlerine taşıdı.

HAVLULAR TOPLANIYOR, ŞEMSİYELER KAVGAYA NEDEN OLUYOR

Daily Mail'deki habere göre şezlong kavgasının bazı otellerde o kadar büyüdüğü belirtiliyor ki cankurtaranların havluları toplayıp, üst üste koyarak diğer tatilcilere yer açtığı bildirildi.

"ŞEZLONG DURUMU BERBATTI"

Gazeteye konuşan tatilciler, "Bugün ben de böyleydim. Ve biriyle kavga ettim. Geçen ay buradaydık. Çok güzel bir otel. Ama şezlong durumu berbattı." ifadeleriyle yaşananları anlattı.

TikTok'ta seyahat içerikleri üreten Nicole, şahit olduğu olayda, otelde cankurtaranların sabah erken bırakılan tüm havluları topladığını anlattı.