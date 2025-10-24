Türkiye'den Suriye'ye döndüğü köyünü, İsrail ordusu tarafından harap edilmiş buldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline bağlı Biracem köyünde doğan 62 yaşındaki Abdi, iç savaş nedeniyle 14 yıl önce terk etmek zorunda kaldığı topraklarına geri döndü.

2011 yılında başlayan iç savaş nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç eden Abdi, rejimin 8 Aralık 2024’te devrilmesiyle sona eren savaşın ardından doğduğu topraklara yeniden adım attı.

Yıllarını Türkiye’de geçiren Abdi, çocukluğunun geçtiği köyü kızı Sara ile birlikte ziyaret etti. Ancak onu, bir zamanlar yaşam dolu olan köyünün enkaza dönmüş hali karşıladı.

"KÖYÜMÜZ TEMİZLİĞİYLE BİLİNİRDİ, ŞİMDİ YARI YIKIK"

Biracem köyünde bir dönem dayanışma ruhunun hakim olduğunu anlatan Abdi, geçmişi hüzünle andı:

Bizim köyümüz temizliğiyle, gençlerin birlik içinde oluşuyla biliniyordu. Sağlık ve çevre temizliğini korumak için tütün satışını bile yasaklamıştık. Şimdi ise köyün yarısı yıkık durumda, çok az insan kalmış.

HARABEYE DÖNMÜŞ EVLER VE ASKERİ ÜSLER

Abdi, köyün sokaklarında dolaşırken İsrail ordusunun bölgeye dört ayrı askeri üs kurduğunu gördü.

Kurşun izleriyle dolu duvarlar, mermilerle delik deşik olmuş evler ve büyükbabasının taş duvarlı evinin yerinde kalan yıkıntılar, yılların tahribatını gözler önüne serdi.

“Ne yeşillik kaldı ne de insanlar, sadece yıkıntılar kaldı.” diye konuşan Abdi, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı.

"İSRAİL ORDUSU DEĞİL, BİR ÇETE"

Evlerinin yakınında Birleşmiş Milletler (BM) gözetleme noktası ve hemen arkasında bir Yahudi karakolu bulunduğunu söyleyen Abdi, İsrail ordusuna yönelik tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Ben ‘İsrail ordusu’ demiyorum, onlar bir çete. Yahudilik bir dindir, kitap ehlidir. Ama bu siyonist çeteler, Müslümanlara zarar veren DEAŞ gibidir. Her şeyi ihlal ediyorlar.”

"NE YARDIMLARINI NE DE VARLIKLARINI İSTİYORUZ"

Abdi, sürekli baskınlar nedeniyle köylülerin evlerini yeniden inşa etmesinin neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade etti. Türkiye’de bulunduğu dönemde İsrail askerlerinin köye yardım dağıtmaya kalktığını anlatan Abdi, köylülerin bu yardımları reddettiğini belirtti:

“Köylüler, İsrail’in getirdiği yardımları toplayıp yaktı. Biz onların ne yardımını ne de varlığını istiyoruz.”

"KAYIP BİR ŞEYİ BULMUŞ GİBİYDİM"

Abdi, yıllar sonra ülkesine döndüğünde yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

“Suriye’ye ilk adım attığım an, uçağın tekerlekleri yere değdiğinde gözyaşlarımı tutamadım. Kayıp bir şeyi bulmuş gibiydim, sonunda nefes alabildim.”

Memleketine dönmenin kendisi için büyük bir umut olduğunu vurgulayan Abdi, “Tek dileğim, tüm köylülerin yeniden topraklarına kavuşması ve daha iyi bir geleceğe sahip olması” dedi.