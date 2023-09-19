Türkiye'nin doğalgaz transferindeki rolü: ABD medyası 'harita yeniden çiziliyor' dedi Wall Street Journal, Batılı ülkelerin Rus gazına alternatif olarak farklı güzergahlara yöneldiğini belirtti. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz tedariki artarken, "Bu değişim, dünyanın enerji haritasını yeniden çiziyor" ifadesi kullanıldı.

ensonhaber.com

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'ya doğalgaz tedariki rotalarını yeniden oluşturdu.

Batılı ülkeler ve Moskova, çatışmaların hemen ardından karşılıklı yaptırımlar uygulamaya başladı.

Bu durum başta enerji olmak üzere, birçok alanda hesapların tekrar gözden geçirilmesine yol açtı.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Batı'nın, Rusya'dan gelen doğalgazı değiştirmek üzere "alışılmadık" ittifaklar kurduğunu yazdı.

Savaştan önce Rusya'nın petrol ihracatının yüzde 45'inin Avrupa Birliği'ne gittiği, Moskova'nın kıtaya gaz akışını ilk kez Mart 2022'de, savaşın başlamasından bir ay sonra kestiği belirtildi.

AB'nin Türkiye üzerinden gaz ithalatı arttı

Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın enerjisi yerine Türkiye, Cezayir, Norveç ve Azerbaycan'dan daha fazla gaz ithal ettiğine dikkat çekildi.

AB'ye gaz ihraç eden ülkeler listesinde Azerbaycan'ın Türkiye aracılığı ile 2021 yılında 8.7 milyar metreküp transfer ettiği, bu miktarın 2022'de 12.2 milyar metreküpe yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

Dünyanın enerji haritası yeniden çiziliyor

Analizde, "Avrupa, bir zamanlar kıtaya güç sağlayan Rus kaynaklarının yerini alacak yeni doğalgaz kaynakları buluyor." denilerek şu ifadeler kullanıldı:

Kongo açıklarından Azerbaycan'a kadar enerji dünyasının bir dönem bilinmeyen noktaları hızla büyüyor.



Bu değişim, dünyanın enerji haritasını hızlı biçimde yeniden çiziyor.

Avrupa'ya LNG sevkiyatında artış

Öte yandan, Batı'nın Rus enerjisine yaptırım uyguladığı dönemde, Çin ve Hindistan'ın indirimlerle Rusya'nın birincil müşterileri haline geldiği ifade edildi.

ABD'nin ise Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatını iki katından fazla artırdığı, kıtanın da LNG terminallerinin sayısını artırdığı notuna yer verildi.

Rusya-Cezayir rekabeti

Akdeniz'in altından geçen üç boru hattının Cezayir'in geniş gaz rezervlerini Avrupa'ya bağladığı belirtilerek şöyle denildi:

Rus gaz devi Gazprom, son 10 yılın büyük bölümünde fiyatları düşük tutarak Cezayir gibi tedarikçileri Avrupa pazarının dışına itmişti.

"Avrupa'nın ilgisi zorluyor"

Cezayir'in uzun süredir Rusya ile güçlü ittifaka sahip olduğu ve Moskova'dan büyük miktarda silah satın aldığı aktarılarak, "Avrupa'nın Cezayir doğalgazına ani ilgisi bu ilişkiyi zorluyor." ifadesi kullanıldı.

Cezayirli yetkililerin Almanya, Hollanda ve Avrupa'nın diğer noktalarındaki alıcılarla yeni gaz anlaşmaları için pazarlık yaptığına dikkat çekildi.

İtalyan Eni'nin, Cezayir'in üretimine büyük yatırımlar yaptığı, Cezayir hükümetinin de ABD'li Chevron ve Exxon Mobil ile, bu şirketlerin ülkede ilk kez gaz üretmesine imkan tanıyacak anlaşmalar için görüşmelerde bulunduğu bildirildi.