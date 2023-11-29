Türkiye'nin İsveç tavrına Reuters analizi: Ankara'nın kazanımları İskandinav ülkesinin durumuyla ilgili olarak Ankara'nın tutumu, birçok Batılı ülkenin askeri alanda ve terörle mücadelede geri adım atmasına neden oldu.

REUTERS

Türkiye, İsveç'e NATO askeri ittifakına katılımını "birkaç hafta içinde" onaylayabileceğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Ankara'dan bu şekilde bir yanıt aldıklarını belirtti.

TBMM komisyonunun konuyla ilgili oylamayı ertelemesi de dahil olmak üzere, yaşanan gecikmelerin, "bazı müttefikleri" hayal kırıklığına uğrattığı ve Türkiye'nin bazı tavizler almasını sağladığı vurgulandı.

Finlandiya onaylandı, İsveç bekliyor

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sonra askeri ittifaka katılmak için başvurdu.

Türkiye'nin uzun süreli itirazlarıyla karşılaşan iki ülkeden önce Finlandiya NATO üyesi oldu. Süreç, İsveç ile ilgili gelişmeler nedeniyle uzadı.

Türkiye'nin elde ettiği kazanımlar

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Türkiye'nin uzayan süreçte elde ettiği kazanımlara dikkati çekti.

Geçtiğimiz yıl Madrid'de düzenlenen NATO toplantısında Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya ile silah ambargolarının kaldırılmasını, PKK ve FETÖ mensuplarına karşı önlem alınmasını öngören bir anlaşma imzaladığı anımsatıldı.

Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı yasağı kaldırıldı

Geçtiğimiz yıl Stockholm yönetiminin, Türkiye'ye askeri teçhizat ihracatı yasağını şirket ve ürün ayrıntılarını açıklamadan kaldırdığı bildirildi.

Terörle mücadele yasa tasarısı

İsveç'in, haziran ayında, anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getirdiğini söyleyerek, terör örgütüne üye olmayı yasa dışı hale getiren yeni bir yasa tasarısı sunduğu anımsatıldı.

Söz konusu ülkenin Adalet Bakanı Gunnar Strommer, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an'ı Kerim'in "halkın önünde yakılmasını engellemek için" yasayı değiştirip değiştiremeyeceklerini araştırdıklarını anlattı.

Kanada ve Hollanda'dan geri adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temmuz ayındaki NATO konferansında İsveç'e yeşil ışık yakılacağının sinyalini verdiğinde, NATO üyesi Kanada'nın, optik ekipmanlar da dahil olmak üzere insansız hava aracı parçaları üzerindeki ihracat kontrollerinin kaldırılması konusunda Türkiye ile müzakerelerin yeniden başlatılmasını "sessiz sedasız" kabul ettiği ifade edildi.

Hollanda'nın da Türkiye'ye silah sevkiyatına ilişkin kısıtlamaları kaldırdığı belirtildi.

Terörle mücadele için özel koordinatör

Yine temmuz ayında Türk ve İsveçli liderler arasında yapılan toplantının ardından Genel Sekreter Jens Stoltenberg, NATO'nun terörle mücadele için özel bir koordinatör kuracağını duyurdu.

Ekim ayında bu göreve Genel Sekreter Yardımcısı Thomas Goffus atandı.

Erdoğan'ın temmuz ayında İsveç'in NATO'ya katılımına yeşil ışık yakmasından bir gün sonra Beyaz Saray, Kongre ile istişare halinde F-16'ların Türkiye'ye tedarikine devam edileceğini söyledi.

Eurofighter tedariki gündemde

Ankara, 2021 yılında F-16 satın alma talebinde bulundu. Ancak bu durum, Kongre'de itirazlarla karşılaştı.

Analizde, "Ankara, bunun yerine Eurofighter alımını gündeme getirdi." denildi.