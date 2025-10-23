Türkiye’nin Kıbrıs’taki İsrail varlığına tepkisi, Tel Aviv’de rahatsızlık yarattı

İsrail basını, Türkiye’nin İsrail karşıtı çizgisini sürdürmesinden duyduğu rahatsızlığı gündeme taşıdı.

Donald Trump’ın 20 maddelik ateşkes anlaşması sonucunda Gazze Şeridi’nin yeniden inşasında önemli bir rol oynayan Türkiye'nin yönünü İsrail’den sonra KKTC’ye çevirdiği iddia edildi.

"TÜRKİYE'NİN İSRAİL'İN ÇEVRESİNİ KUŞATMAK İSTEDİĞİ" İDDİASI

İsrail medyası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yalnızca Türkiye’nin tanıdığı bir devlet olarak yorumlarken Türk medyasının, İsrail’i Kıbrıs’ı işgal etmekle suçladığını ifade etti.

Türkiye’nin Gazze Şeridi’nde ve Suriye’de varlığını genişletmeye çalışarak İsrail’in etrafında bir “boğma halkası” oluşturmak istediği belirtildi.

GKRY İLE ASKERİ İŞ BİRLİKLERİ ÜZERİNDEN MEŞRU ZEMİN ARAYIŞI

Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde TRT’ye verdiği röportajda, İsrail-Rum-Kıbrıs ittifakının dağıtılması çağrısında bulunduğunu belirterek, İsrail ise Türkiye'nin öfkesinin İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii'nin Barak MX hava savunma sistemlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne konuşlandırılmasıyla başladığı vurgulandı.

İsrail, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yerleştirdiği hava savunma sistemlerini meşrulaştırarak, Doğu Akdeniz’deki ekonomik suların sınırlarını korumak için konuşlandırdığını öne sürdü.

TÜRKİYE'NİN TEPKİSİ RAHATSIZLIĞA YOL AÇTI

KKTC’deki seçimleri analiz eden Tel Aviv Üniversitesi Moşe Dayan Merkezi ve Kudüs Strateji ve Güvenlik Enstitüsü'nde Türkiye Uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanarocak ise şunları söyledi:

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında, savunma amaçlı da olsa, farklı sistemler sağlayan güvenlik koordinasyonu, Ankara açısından İsrail'in Türkiye'yi kuşatma girişimini yansıtıyor.



Türkler, Kıbrıs ve Yunanistan aracılığıyla İsrail'i ülkeleri için bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Onlara göre Gazze'ye giriş, Lübnan, Suriye ve ardından Türkiye'nin işgalinin habercisiydi. Tüm bunlara, savaş sırasında İsrail'in Kıbrıs'ta bir toprak satın alma kampanyası da eklendi. Bunu, Yahudilerin 'Filistin'deki Araplara yaptıkları gibi' sessiz bir işgalle toprak satın aldıkları izlenimi veriyorlar.



Lefkoşa verilerine göre, Eylül ayında Kıbrıs'a gelen İsrailli turist sayısı 80.115'e ulaştı ve bu sayı Eylül 2024'e kıyasla %46,8 arttı.