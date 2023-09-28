Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna'yla ilişkilerine yorum: Erdoğan denge kurdu Ankara'nın Batı ile Doğu arasında denge politikasını benimsediği belirtildi. "Erdoğan her yönden maksimum kâr elde ediyor" denilerek, Türkiye ile iş birliği yapılmasının gerekliliğinden söz edildi.

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Türkiye, küresel alanda taraflar arasında denge siyaseti izliyor.

Katar merkezli Al Jazeera, "Türkiye'nin tarafsızlığı: Erdoğan, savaşın ortasında Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri nasıl yönetiyor?" başlıklı analizinde konuyu irdeledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, savaşan taraflar, Batı ve Çin arasında dikkatli bir denge kurduğu belirtildi.

Bu konuya ilişkin, Erdoğan'ın "Batı ne kadar güvenilirse Rusya da o kadar güvenilirdir." şeklindeki açıklaması örnek gösterildi.

Denge kurdu, her yönden 'maksimum kâr' elde ediyor

Uzman görüşlerine yer verilen yazıda "Erdoğan’ın jeopolitiği, Batı, Rusya ve Çin dengesine dayanıyor." denilerek şunlar aktarıldı:

Erdoğan her yönden maksimum kâr elde ediyor: Batı'dan pazarlar, teknolojiler ve ekonomik modernizasyon, Rusya'dan ucuz hammaddeler, yakıt ve doğalgaz merkezi, Çin'den transit geçiş ve yatırımlar.

Türkiye ile işbirliği yapmaları gerekiyor

Öte yandan Brüksel, Washington ve Moskova'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaklaşmaktan başka çaresi olmadığına dikkat çekildi:

Batı ve Rusya açısından bakıldığında, onlar da Türkiye ile işbirliği yapmaları gerektiğini düşünüyorlar.

Putin ve Zelensky ile temaslar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere 4 Eylül'de Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından Erdoğan'ın, Rus liderin "Ukrayna'daki bataklıktan bir an önce çıkmak" istediğine de inandığı kaydedildi.

Erdoğan'ın, “Sayın Putin, bu savaşın bir an önce bitirilmesinden yana." dediği belirtildi.

Diğer taraftan Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'ye "sevgili dostum" şeklinde hitap ettiği, savaş esirlerinin serbest bırakılması ve Ukrayna buğdayının Karadeniz üzerinden taşınmasına ilişkin tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda müzakerelerde rol oynadığına dikkat çekildi.

Tek bir tarafı desteklemeyen politikalar izliyor

Ayrıca Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus birliklerine karşı "ölümcül derecede etkili" olduğu ifade edildi.

Ukraynalıların, radyo istasyonlarına ve iş yemeği menülerine TB2'lerin adını verdiği anımsatılarak şöyle denildi: