Türkiye’ye karşı Aşil Kalkanı: Yunan mevzileri İsrail teknolojisiyle güçlendiriliyor

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki etkisinden rahatsız olan İsrail ve Yunanistan, ortak işbirlikleri ve diplomatik ilişkilerini güçlendirerek Türkiye’nin bölgedeki gücünü sınırlamaya çalışıyor.

AB üyesi ülkelerin güvenlik ve savunma iş birliğini güçlendirmek amacıyla SAFE planına Türkiye’nin dahil edilmesini istene Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis verilecek olan 150 milyon euroluk fondan Türkiye’nin faydalanmaması için her türlü çabayı göstereceğini belirtmişti.

İsrail ise, Türkiye’nin AB ile ortak işbirliğine girmemesi için Atina hükümetinin arkasında durarak destek vermeye devam ediyor.

YUNANİSTAN VE İSRAİL’DEN DOĞU AKDENİZ’DE TÜRKİYE KARŞITI SAVUNMA HAMLELERİ

Yunanistan’ın AB’den SAFE programı kapsamında 1.2 milyon avro kredi talep edeceği ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne İsrail yapımı BARACK MX hava savunma platformu ve 36 adet PULS çok namlulu roketatar satın almayı planlayarak fonu İsrail’e akıtma peşinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Doğu Akdeniz’de Türk varlığı, bölgede Libya ve Mısır ile ortak işbirlikleri ve ortak tatbikatlardan rahatsız olan Tel Aviv ve Atina hükümetleri Türkiye’nin kışkırtıcı davrandığına dair paylaşımlarda bulunmuş, İsrail ve Yunan hükümetleri ile ortak tatbikat başlatmıştı.

İSRAİL VE YUNANİSTAN ARASINDA ORTAK TATBİKAT

İsrail ve Yunanistan Girit’in güneyinde orta deniz ve hava tatbikatı düzenledikleri, İsrail’in büyük çaplı hava savunma ve füze sistemi alımları için görüşmeleri yeniden başlattıkları öğrenildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun talimatı üzerine yapılan görüşmelerde bölgesel gelişmeler, enerji iş birliği ve gelecekteki savunma projeleri ele alındı.

İSRAİL’DEN YUNANİSTAN’A “AŞİL KALKANI”

Yunanistan’ın hava savunma sistemlerini modernize etmek için çabalayan İsrail, 3 milyar euroluk "Aşil Kalkanı" adı verilen program kapsamında eskiyen platformları yenileme, balistik füzeler ve İHA’ları güçlendirmek amacıyla hazırlandı.

İsrail’in Yunanistan’a Spyder Sistemi olarak bilinen savunma sistemi, BARAK MX füze fırlatma sistemi ve Davut Sapanı savunma sistemini tedarik etmesi ve İsrail sistemlerinin sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi beklenildiği ifade edilirken Yunanistan’ın Rus ve ABD sistemleri yerine tamamen İsrail teknolojisi ile savunmasını yenilemeye hazırlandığı kaydedilmişti.

İsrail medyası ise Yunanistan ile ilişkilerini, “Türkiye’nin bölgede artan gücüne karşı alınan önleyici bir tedbir” olarak yorumladı.

Yunanistan gazetesi Nemesis, “Doğu Akdeniz’de artan gerginlikler ve Türkiye’nin etkili diplomatik girişimleri, Atina ile Tel Aviv’i stratejik olarak birbirine yakınlaştırıyor” denildi.

TÜRKİYE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE İSTİKRARLI İLERLEME KAYDEDİYOR

Uzmanlar ise Tel Aviv ve Atina arasında denge arayışına girdiği ancak Türkiye’nin istikrarlı bir şekilde savunma sistemlerinde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde Tayfun Balistik Füze denemesi İsrail basınında ses getirmiş, "Türkiye füze programında istikrarlı bir ilerleme olduğunu gösteriyor. Türkiye, füze testlerindeki sürekli başarı, kritik silah sistemlerinde artan bağımsızlığıyla savunma teknolojileri alanında gelişmekte olan bir ülke konumunda” ifadeleri kullanılmıştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Gazap bombası tanıtılmış, “Dünyanın en güçlü nükleer olmayan silahı” denilerek haberleştiren dünya basında geniş yer almış “ilgi ve endişe uyandırıcı” yorumları yapılmıştı.

"ERDOĞAN'A RAĞMEN YUNANİSTAN İLE İTTİFAK KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

İsrail’in Diaspora Bakanı Amichai Chikli Yunanistan ve İsrail’in ortak tatbikatları sonrasında açıklama yaparak, Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki varlığından rahatsız olduğunu ve geri çekilmesi gerektiğini belirterek İsrail’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rağmen Akdeniz’de GKRY ve Yunanistan ile ittifak kurmaya çalıştığını ifade etmişti.