Türkler, Katz'ı korkuttu: Görüntülü aranıp tehdit edildi

Adını açıklamayan bir Türk vatandaşı, cep telefonu numarasını bulduğu İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ı görüntülü arayarak İsrail’in Türkiye’ye yönelik tehditlerine sözlü yanıt verdi.

Söz konusu vatandaş, o anlara ilişkin ekran görüntüsünü paylaşırken, Katz’ın telefon numarasını da yayımladı.

Olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda Türk kullanıcı Katz’a mesaj gönderdi.

TÜRKLERİN HAMLESİ İSRAİL BASININDA

Söz konusu karşı istihbarat faaliyeti, İsrail basınında gündem olurken İsrail yönetimi de şaşkına döndü.

İsrail merkezli haber sitesi Ynet'in haberine göre; İsrailli yetkililer, Katz'ın telefon numarasının sızdırılmasının söz konusu olmadığını, buna Türk hacker grubunun ulaştığını öne sürdü.

KATZ TEHDİTLERİNİ SÜRDÜRDÜ

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz sosyal medya hesabından tehditler savurmaya devam etti.

Katz'ın sosyal medya hesabından paylaşımı şöyle:

"Örgütlü İslamcı çeteler, kişisel telefonumu arayarak ve mesaj atarak nefret dolu tehditler ediyorlar.



Onlar aramaya ve tehdit etmeye devam ettikçe, ben de liderlerinin ortadan kaldırılması talimatını vermeye devam edeceğim."

"SADECE ZAMANINI BEKLE"

Türk kullanıcılar ise söz konusu paylaşımın altına, "Katz ve İsrail'in sadece zamanını beklemesini" vurgulayarak, Katz'a oldukça çarpıcı mesajlar verdi.