Tüyleri de var! Arjantin'de tarlaya düşen gizemli cisim...

Arjantin'in Puerto Tirol kasabasında yaşayanlar, gördüklerine inanamadı.

Gökyüzünden düşen 1,7 metrelik dev karbon fiber parça paniğe yol açtı.

Gizemli silindirin bir ucunda bir valf sistemi, diğer ucunda ise 40 cm çapında bir delik vardı ve üzerinde bir seri numarası yazılıydı.

Çiftçi Ramón Ricardo González'in ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, bölgeyi kontrol altına aldı.

ZEHİRLİ ÇIKTI

Chaco Polis Şefi Fernando Romero, cismin karbon fiberden yapıldığını ve "çok zehirli" olduğunu belirtti.

Romero, cismin roket yakıtı olarak kullanılan hidrazin içerdiğini belirtti.