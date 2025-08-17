Uçak bileti olanlar dikkat! Kanada merkezli hava yolu şirketi uçuşlarını askıya alıyor

Kanada’nın en büyük hava yolu şirketleri arasında yer alan ve uluslararası ölçekte hizmet veren Air Canada çarpıcı bir kararla gündeme geldi.

Yaz sezonunun en yoğun günlerinin yaşandığı dönemde büyük bir krizle karşı karşıya kalan şirket, uçuşlarını askıya alma ihtimali ile dikkat çekti.

Uçuş görevlilerinin aldığı grev kararı ve şirketin hazırlandığı lokavt nedeniyle on binlerce yolcunun seyahat planı riske girdi.

UÇUŞLAR TAMAMEN DURDURULACAK

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Cumartesi günü başlayacak lokavt sonrası Air Canada ve Air Canada Rouge uçuşlarının tamamen durdurulması planlanıyor.

Yönetim, sendika ile uzlaşma sağlansa dahi operasyonların yeniden tam kapasiteye dönmesinin en az bir hafta sürebileceğini duyurdu.

Grev ve lokavt kararı nedeniyle en az 25 bin yurtdışı yolcunun doğrudan etkilenmesi bekleniyor. Havayolu, iptallerden etkilenen yolculara bilet iadesi veya ücretsiz tarih değişikliği seçenekleri sunacak. Ancak şirketin ABD ve diğer ülkelerdeki seferlerinin de aksaması öngörülüyor.