Ukrayna, ABD'den F-15 ve F-16 istedi Başbakan Şmıgal, Pentagon'da Bakan Austin ile görüştü. Kiev'in hava savunma sistemi talebinin tekrarlandığı görüşmede, ABD'den devreye girmesi istendi.

AA & Ensonhaber

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna, bir kez daha Batı'dan savaş uçağı talebinde bulundu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Savunma Bakanlığı'nda (Pentagon) görüştü.

Austin, Ukrayna Başbakanı Şmıgal'ı Pentagon’da resmi törenle karşıladı ve iki bakan, görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu. Gündemde, Kiev'e savaş uçağı tedarikine ilişkin istek vardı.

"Ukraynalıların cesareti Amerikalıları etkiledi"

Bakan Austin, Ukraynalıların cesareti ve direncinin Amerikalıları etkilediğini, Rusya-Ukrayna Savaşı ne kadar sürerse sürsün ABD’nin Ukrayna’yı desteklemeye devam edeceğini söyledi.

Ukrayna’nın Kiev, Harkov ve Herson'daki Ukrayna zaferlerine atıfta bulunan Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın liderliğiyle, ABD her adımda Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini destekledi." dedi.

Hava savunma sistemi talebi

Başbakan Şmıgal ise daha fazla askeri desteğe ihtiyaçları olduğunu, az kayıpla daha hızlı bir zafer elde etmek için daha fazla hava savunma sistemi verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Şmıgal ayrıca, ülkesinin ağır ekipmana ve uçaklara da ihtiyaç duyduğunu söyledi.

F-15 ve F-16 uçaklarından istiyorlar

Abrams tanklarının yanı sıra Bradley ve Stryker piyade muharebe araçlarını Ukrayna'ya sağlayacakları için Austin'e teşekkür eden Şmıgal, şöyle konuştu:

Modern savaşta hava üstünlüğü çok önemli. Bu nedenle Ukrayna, yeni bir savaş uçağı koalisyonu oluşturma girişiminde bulunuyor.



Amerika Birleşik Devletleri'ni bunun en önemli katılımcısı olmaya davet ediyoruz. ABD, Ukrayna'ya F-15 ve F-16 uçakları sağlayarak liderliğini bir kez daha gösterebilir.

ABD’den Ukrayna’ya 2,6 milyar dolarlık yeni askeri yardım

ABD yönetimi, 500 milyon dolarlık kısmı Amerikan ordusunun envanterinden, 2 milyar 100 milyon dolarlık kısmı Ukrayna Güvenlik İnisiyatifi'nden (USAI) karşılanmak üzere Ukrayna’ya toplam 2 milyar 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacağını açıklamıştı.

Bu yardım paketiyle Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından beri ABD Ukrayna’ya 35,1 milyar dolar askeri yardım yapmış olacak.