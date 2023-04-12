Ukrayna, ateşkeste Hindistan'ın rol oynamasını istiyor Dışişleri Bakan Yardımcısı Ceppar, Hint yetkilileri Kiev'e davet etti. Ceppar, G-20 için davet beklediklerini de söyledi.

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Kiev yönetimi, Rusya ile savaşta barış planı sunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den ateşkes için devreye girmesini istedi.

Bu konu da bir çağrıda Hindistan için yapıldı. Güney Asya ülkesinin, daha fazlasını yapması gerektiği belirtildi.

Hindistan'dan destek talebi

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, Hindistan'ın "giderek daha büyük bir rol oynayabileceğini" söyledi.

Ceppar, Ukrayna olarak "savaşı çözmeye yönelik her türlü çabayı memnuniyetle karşılayacaklarını" belirtti.

Ceppar, bu açıklamayı, Hint mevkidaşı Sanjay Verma ve diğer yetkililerle görüştükten sonra Yeni Delhi'deki düşünce kuruluşu Hindistan Dünya İşleri Konseyi'ndeki konuşmasında yaptı.

"Kiev'de ağırlamaktan mutluluk duyarız"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı, şubat ayında Moskova'yı ziyaret eden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmelerde bulunan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval dahil olmak üzere Hint yetkililerin Kiev'i ziyaret etmesini de umduğunu ifade etti.

Associated Press'in haberine göre, aynı Ukraynalı yetkili, "Hint yetkilileri, Kiev'de de ağırlamaktan mutluluk duyarız." ifadesini kullandı.

Rusya'dan Hindistan'a ziyaret planı

Rus yetkililerin, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantıları için önümüzdeki haftalarda Hindistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Hindistan, savunma teçhizatının yaklaşık yüzde 60'ı için Rusya'ya bağımlı ve Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana düşük fiyatlı Rus petrolü alımlarını artırdı.

Moskova'ya bağımlılık konusunda uyardı

Hindistan'ı Rusya'ya aşırı bağımlılığı konusunda uyaran Emine Ceppar, şöyle konuştu:

Hindistan, enerji kaynaklarını, askeri sözleşmelerini ve siyasi etkileşimlerini çeşitlendirmede pragmatik olmalı. Çünkü benim ülkemde Rusya'ya bağımlı olduğunuzda gördüğümüz şey, bu şantaj aracını hep kullanacaklar.

G-20'ye davet edilmeyi bekliyorlar

Ceppar, ülkesinin eylül ayında Hindistan'da yapılacak G-20 Zirvesi'ne katılması için davet beklediklerini, bu şekilde savaşa ışık tutulabileceğini kaydetti.