Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna zehirlendi İstihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşinin, zehirlenmeyle karşı karşıya kaldığı belirtildi. Ukrayna basını, "Belirli bir kişiyi zehirlemeye yönelik kasıtlı bir girişimin göstergesi olabilir" dedi.

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Ukrayna, üst düzey bir askeri yetkilinin eşinin zehirlenme vakasını konuşuyor.

İddialara göre, Ukrayna istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna Budanova zehirlendi.

Ağır metal zehirlenmesi

İsmi açıklanmayan askeri istihbarat kaynaklarına işaret eden Ukrayna basını, Marianna'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Askeri istihbarat teşkilatından bir yetkili, 30 yaşındaki Marianna'nın durumuyla ilgili haberleri doğruladı.

Hastanede tedaviye alındı

37 yaşındaki Kyrylo Budanov'un eşi, sağlığının bozulmasının ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gelişmeyle ilgili olarak, "Tedavi süreci şu anda tamamlanıyor. Doktorlar kontrol edecek." denildi.

"Kasıtlı bir girişimin göstergesi olabilir"

Bu maddelerin hiçbir şekilde günlük yaşamda ve askeri işlerde kullanılmadığı belirtilerek, "(Maddelerin) Varlıkları, belirli bir kişiyi zehirlemeye yönelik kasıtlı bir girişimin göstergesi olabilir." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, Rusya'nın geçmişte Kyrylo Budanov'un hayatına yönelik birçok girişimde bulunduğunu söylemişti.

Zehirlenme sonrası soruşturma başlatıldı

Şüphelenilen zehirlenmenin kesin nedeni henüz belirlenemedi. Ukrayna askeri istihbarat teşkilatı başkanının eşini öldürmeye teşebbüs iddiası hakkında soruşturma başlatıldı.

Marianna'nın, Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun yardımcılığını yaptığı, eğitim almış bir psikolog olduğu bilgisine yer verildi.