Ukrayna: Rusya, NATO'dan vazgeçersek savaşı bitireceğini söyledi Kiev'den yapılan açıklamada, Rusya'nın savaşı bitirme şartının NATO'ya üyelik girişiminden vazgeçilmesi olduğu belirtildi. "Rus tarafına güvenmiyoruz" diyen Ukraynalı yetkili, güvenlik garantilerinin gerekli olduğunu söyledi.

ensonhaber.com

Rusya, Ukrayna savaşını bitirmeye hazır olduğunu söylüyor.

Ülkenin Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzakerelere hazır olduklarını, ancak görüşmeye yanaşmayan tarafın Kiev olduğunu savunuyor.

Barış görüşmelerinde hazır bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin siyasi partisinin başkanı David Arakhamia'ya göre, Rusya, Ukrayna'nın NATO'ya katılma hedefinden vazgeçmesi halinde savaşa 2022 baharında son vermeyi teklif etti.

"Savaşı bitirmeye hazırdılar"

Ukraynalı gazeteci Natalia Moseychuk'a konuşan Arakhamia, "Tarafsız kalmamız ve NATO'ya katılmayacağımıza dair taahhütlerde bulunmamız halinde savaşı bitirmeye hazırdılar. Kilit nokta buydu." dedi.

Birçok savaş analisti, ne Zelensky'nin ne de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 21 ay süren çatışmaları sona erdirme yönünde ciddi bir isteği olduğundan kuşku duyuyor.

Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteği

Ukrayna, yıllardır NATO üyesi olmayı hedefliyor. Eylül 2022'de, askeri ittifaka "hızlı bir şekilde" üyelik teklifini duyurdular.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesi durumunda çatışmaların tırmanacağı konusunda uyarıyor.

"Rusya'ya güvenmiyoruz"

Arakhamia, Ukrayna'nın NATO'ya katılma niyetini değiştirmesinin, ülke anayasasında değişiklik yapılmasını gerektireceğini söyledi.

Ukraynalı yetkili, Rusya'nın, anlaşmanın kendi payına düşen kısmını yerine getireceğine güvenmediklerini de belirtti.

"Rusların bunu yapacağına dair güven yoktu" diyen Arakhamia, "Bu ancak güvenlik garantileri olsaydı yapılabilirdi." diye ekledi.

"Boris Johnson, 'hiçbir şey imzalamayın, savaşın' dedi"

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Nisan 2022'de Kiev'e yaptığı sürpriz ziyareti de değerlendiren Arakhamia, Johnson'ın Ukrayna'yı Rusya ile "hiçbir şey imzalamamaya" ve "sadece savaşmaya" teşvik ettiğini söyledi.