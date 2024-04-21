Ukrayna destekçileri, ABD'nin 61 milyar dolarlık yardım kararını sevinçle karşıladı Aktivistler, Ukrayna ve ABD bayraklarıyla Kongre binası önünde gösteri düzenledi.

AA & Ensonhaber

ABD Temsilciler Meclisi'nin, Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık yardımı onaylaması Kiev destekçileri tarafından kutlandı.

Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna, mühimmatının bitme noktasına geldiği uyarısında bulunuyordu. ABD'nin onayı, böyle bir dönemde gerçekleşti.

Karar, Ukrayna destekçisi aktivistler tarafından sevinçle karşılandı. Göstericiler, Ukrayna ve ABD bayrakları taşıdı.

Ukrayna destekçilerinin gösterisi

Ukrayna'ya savunma yardımını da içeren ABD dış yardım tasarısının onaylanması, başkent Washington DC'deki Kongre Binası önünde kutlandı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Steny Hoyer, aktivistlerle bir araya geldi.

Zelensky: Teşekkürler

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ABD Temsilciler Meclisi'nin ülkesine 61 milyar dolarlık yardımın onaylanmasının, Ukrayna halkının hayatının korunmasına yönelik bir karar olduğunu söyledi.

Zelensky, "Paketimize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bu, hayatın korunmasına yönelik bir çözümdür." şeklinde konuştu.

"Rusya, ülkemizi enkaz altına gömmeye çalışıyor"

Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği tasarının, yakın bir süre içerisinde ABD Senatosu'nda onaylanarak ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmesini beklediklerini kaydeden Zelensky, şöyle devam etti: