Petrol
95.19
2.33%
Euro
18.0751
-0.24%
Dolar
18.2245
0.13%
Altın
1.002
-0.06%
Borsa
3284
0.00%
Bitcoin
362.367
0.20%
BTXN Coin
5.20
6.33%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Ukrayna bayrağının tekrar Kırım’da dalgalanacağını; ordunun, istihbaratın ve özel kuvvetlerin bu yönde adımlar attığını söyledi.
    • 05.09.2022 - 10:56
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 11:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, ulusa sesleniş konuşması yaptı.

    Zelensky, 2014 yılında Rusya tarafından ilhak edilen Kırım’la ilgili kararlı mesajlar verdi.

    "Kırım'daki halkımıza özgürlüklerini iade edeceğiz"

    Zelensky, “Ukrayna bayrağının ve özgür yaşamın tekrar Kırım'a döneceğine inanıyorum. Tüm topraklarımızı, insanlarımızı özgürleştireceğiz. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, istihbaratımız, özel kuvvetlerimiz bunun için şimdiden gerekli adımları atıyor. Bu adımlar duyulabilir. Herkes işgalcilerin Kırım'dan kaçmaya başladığını görebiliyor. Bu onlar için en doğru seçim. Kırım'a, Kırım'daki halkımıza özgürlüklerini iade edeceğiz, Kırım'ı kesinlikle Avrupa'nın en iyi, en rahat yerlerinden biri haline getireceğiz. Kırım bunu hak ediyor.” dedi.

    "İyi raporlar geliyor"

    DHA'nın aktardığına göre ordu komutanlarıyla görüştüğünü söyleyen Zelensky, kendisine verilen raporların iyi olduğunu belirterek, “Pazar günü Genelkurmay Başkanı ile bir toplantı yaptım. Pazar günü olmasına rağmen savaş sırasında tatil günü yoktur. Silahlı Kuvvetler Başkomutanı, harekat bölgeleri komutanları ve istihbarat şefi raporlar verdi. Bunlar iyi raporlardı.” ifadelerini kullandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Bayrağımız tekrar Kırım’da dalgalanacak #1


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktI
    Magazin

    Gülşen'in konserine orkestra ve vokal ekibi çıktI

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?
    Gündem

    KARA YOLLARI SON DURUM I 4 Eylül Pazar 2022 hangi kara yolunda çalışma var?

    Görüş Bildir