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Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Macaristan Başbakanı Orban yüz yüze tartıştı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Macaristan Başbakanı Orban yüz yüze tartıştı Zelensky, ülkesinin AB üyeliğine karşı çıkan Orban ile ayaküstü hararetli tartışma yaşadı. Ukrayna lideri, görüşme için, "Avrupa meselelerimizle ilgiliydi" dedi.