Macaristan, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılmasını istemiyor.
Başbakan Viktor Orban, bu yöndeki tavrını son dönemde sertleştirmiş durumda.
"Ukrayna, şu anda Avrupa Birliği'nden bir ışık yılı uzakta." diyen Orban, son açıklamasında, "Katılım müzakere sürecini başlatma kararını alamayız." dedi.
Ukrayna'nın tarım konusunda büyük bir ülke olduğunu belirten Orban, tarımsal sübvansiyon sistemlerini dönüştürmeden Kiev'in üyeliğine izin veremeyeceklerini, aksi halde sonuçlarının "korkunç" olacağını söyledi.
Zelensky-Orban tartışması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, ülkesini AB'de istemeyen Macaristan Başbakanı Orban ile hararetli bir tartışma yaşadı.
Zelensky ve Orban, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin yemin töreninde bir araya geldi.
Ayaküstü hararetli görüşme
Ayaküstü bir süre sohbet eden iki liderin konuşmasının hararetli tartışmalara sahne olduğu görüldü.
Uluslararası basın, ikili arasındaki diyaloğu "yalnızca profesyonel dudak okuyucuların" anlayabileceğini yazdı.
Zelensky: Olabildiğince açık sözlü bir tartışmaydı
Daha sonra açıklama yapan Zelensky, Orban ile "açık bir şekilde" konuştuğunu söylerken şöyle dedi:
Olabildiğince açık sözlü bir tartışmaydı. Avrupa meselelerimizle ilgiliydi.
Orban'ın oy birliği ısrarı
Viktor Orban cephesinden yapılan açıklamada, "Orban, Ukrayna'nın AB'ye katılımı konusunda, üye ülkelerin konuyu sürekli tartıştığının sinyalini verdi." denildi.
Orban, müzakerelerin başlatılmasına karşı olduğunu söylüyor. Macar lider, sürecin devam etmesi kararının oy birliğiyle alınması gerektiğinin altını çiziyor.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış