Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Rusya, 70'den fazla İHA'yla saldırdı Zelensky, "Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör" dedi. Rusya'nın kaybetmesini gerektiğini söyleyen Ukrayna lideri, "Yaptıklarından sorumlu tutulmalılar" ifadesini kullandı.

AA

Rusya, Ukrayna'ya İHA'lı saldırı düzenledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Rusya'nın gece saatlerinde saldırdığını duyurdu.

Zelensky, saldırının, 70'ten fazla "Şahed" tipi insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiğini anlattı.

"Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör"

Bugünün, Holodomor Kurbanlarını Anma Günü olduğunu belirten Zelensky, Rusya yönetiminin öldürmekle gurur duyduğunu kaydetti ve "Bu özel günde yapılan, bilinçli bir terör." ifadesini kullandı.

"Rusya kaybetmeli"

Zelensky, Ukrayna askerlerinin İHA'ların çoğunu düşürdüğünü belirterek şöyle dedi:

Ne yazık ki İHA'ların tamamını değil. Ancak hava savunmamızı güçlendirmek ve daha fazlasını vurmak, dünyayı Rus terörüne karşı savunmada birleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz.



Terörist devlet kaybetmeli ve yaptıklarından sorumlu tutulmalı.

Kiev'e İHA'larla saldırı

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da idarenin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece saatlerinde başkent Kiev'e İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Popko, bu saldırının, geniş çaplı savaşın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen en büyük saldırı olduğunun altını çizdi.

"Ukraynalılara yönelik soykırımı bu şekilde sürdürüyorlar"

Hava saldırısı alarmının 6 saatten fazla sürdüğüne dikkati çeken Popko, "Rusların, bu saldırıyı Holodomor Kurbanlarını Anma Günü'nde gerçekleştirmesi semboliktir. Onlar Ukrayna ve Ukraynalılara yönelik soykırımı bu şekilde sürdürüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Popko, Kiev'e yönelik saldırıda çok fazla "Şahed" tipi İHA'nın hava savunması tarafından vurulduğunu ve saldırı sonucunda konut ve konut dışı binaların hasar gördüğünü ifade etti.

Bazı binalar zarar gördü, 5 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise sosyal medya paylaşımında, Rusya'nın saldırıları sonucunda biri 11 yaşındaki çocuk olmak üzere, 5 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada ise gece saatlerinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaklaşık 75 İHA gönderdiğini ve çoğunluğu Kiev'de olmak üzere, toplam 71 İHA'nın yok edildiğini duyurdu.

Holodomor ya da Ukrayna Kırımı, 1932-1933 yıllarında o dönem Sovyetler Birliği'nde, şimdiki Ukrayna ve Rusya'nın Kuban bölgesinde suni olarak yaratılan kıtlık sebebiyle yaklaşık olarak 8 milyon insanın öldüğü olaylara verilen addır.

Ukrayna'da her yıl kasım ayının son cumartesi günü Holodomor kurbanları anılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)