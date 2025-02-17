Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Savaşta 46 binden fazla Ukraynalı asker öldü

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 3 yıl önce 24 Şubat'ın sabahında duyurduğu "özel operasyon"nun başlamasıyla Rus ordusu, Ukrayna topraklarına girdi.

Neredeyse 3 yılı aşan savaş ise sürmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Ukrayna ordusunun kayıplarına değinen Zelensky, "46 binden fazla Ukraynalı asker öldü." dedi.

"46 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI ASKER ÖLDÜ"

Yaklaşık 380 bin Ukraynalı askerin de yaralandığını kaydeden Zelensky, ayrıca on binlerce Ukraynalının savaş nedeniyle kaybolduğunu veya esir alındığını, 19 bin 500 çocuğun zorla Rusya'ya kaçırıldığını söyledi.

Savaşı sonlandırmak için ABD Başkanı Donald Trump'in girişimlerini değerlendiren Zelensky, geçen hafta kendisiyle telefonda görüştüğünü ifade etti.

Zelensky, Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i barış müzakerelerine zorlayacak imkana sahip olduğuna inandığını dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı, savaşın adil şekilde sona erdirilmesi yönünde düzenlenecek olası müzakerelere masada ABD, Ukrayna ve Rusya'nın yanı sıra Avrupa'nın da yer alması gerektiğini vurguladı.

"İŞGAL EDİLEN BÖLGELERİMİZİ RUSYA TOPRAĞI OLARAK KABUL ETMEYECEĞİZ"

Rusya'nın geçen hafta Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini anımsatan Zelensky, Putin'in amacının savaşı sürdürmek olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, "İşgal edilen bölgelerimizi Rusya toprağı olarak kabul etmeyeceğiz. Bunu hiçbir zaman yapmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zelensky, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un gelecek günlerde Kiev'e geleceğini ifade ederek, ayrıca Trump ile bir araya gelmesi için iki ülke heyetlerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

"ABD'NİN DESTEĞİ OLMADAN HAYATTA KALMA ŞANSIMIZ ÇOK AZ"

Savaş devam ederken ABD'nin askeri yardımlarının kendileri için son derece önemli olduğunu vurgulayan Zelensky, "ABD'nin desteği olmadan hayatta kalma şansımız çok az." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, ABD ile ülkesi arasında maden kaynaklarıyla ilgili işbirliği anlaşmasına ilişkin soru üzerine, hazırlanacak belgenin Ukrayna için güvenlik garantilerini öngörmesi gerektiği cevabını verdi.