Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky: Türkiye'ye minnettarız

AA

Türkiye'nin barış masasındaki rolü gün geçtikçe artıyor...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Kiev'deki çalışma ofisinde kabul eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Telegram hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yaptı.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle İstanbul'da düzenlenen barış müzakereleri sonucu 1000 Ukraynalı esirin evlerine geri getirilmesinin mümkün olduğunu belirten Zelensky, Türkiye'ye teşekkür etti.

Bakan Fidan ile yaptıkları toplantıda, savaşın sone erdirilmesine yönelik atılan diplomatik adımları görüştüklerini aktaran Zelensky, "Rusya, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını görmezden geliyor ve cinayete devam ediyor." ifadesini kullandı.

"MİNNETTARIZ"

Rusya'nın, İstanbul barış müzakerelerinin sonucu yapılan 1000'e 1000 formattaki esir takasının ardından ateşkesle ilgili bir memorandumu hazırlayıp taraflara iletmesi gerektiğini belirten Zelensky, şu değerlendirmede bulundu:

Ukrayna onlardan hiçbir belge almadı, Türkiye de almadı. Bir toplantının anlamlı olması için gündeminin açık olması ve müzakerelerin uygun şekilde hazırlanması gerekir. Maalesef Rusya, bir sonraki olası toplantının sonuç getirmemesini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği somut desteklerden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını vurgulayan Zelensky, "Türkiye ile diplomasiyi etkili kılmayı amaçlayan tüm işbirliğimizi değerli buluyoruz" ifadesini kullandı.