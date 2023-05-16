Ukrayna duyurdu: Rusya'dan Kiev'e İHA'lı ve füzeli saldırı Kiev yönetimi, Rus ordusunun başkente hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

AA

Ukrayna'nın başkenti Kiev, yeniden Rus güçlerince düzenlenen saldırıların hedefi oldu.

Kiev Şehri Askeri İdaresi, gerçekleştirilen saldırıların ayrıntısını paylaştı.

Rus ordusunun mayısta Kiev'e yönelik 8. kez hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

"Düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu imha edildi"

Rus güçlerinin bugün sabaha karşı Kiev'e doğru yoğun İHA ve füze saldırısı gerçekleştirdiği kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

Ön bilgilere göre, Kiev hava sahasındaki düşman hedeflerinin büyük çoğunluğu tespit edilerek imha edildi. Füzelerin sayısı ve türüyle ilgili veriler yakında Hava Kuvvetleri tarafından bildirilecek.

Füze ve İHA parçaları isabet etti

Telegram hesabından açıklama yapan Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko ise Rus güçlerince kente düzenlenen saldırılar sonucu patlamaların meydana geldiğini bildirdi.

Solomyansk, Şevçenkivski, Darnytskyi ve Obolonskyi semtlerine füze ve İHA parçalarının isabet ettiğini belirten Kliçko, ön bilgilere göre Solomyansk'ta 3 kişinin yaralandığını, Darnytskyi'de 2 sivil aracının yandığını kaydetti.

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde bir süredir hava saldırısı alarmı çaldığı kaydedildi.