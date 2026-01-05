Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasil Malyuk istifa etti

- Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasil Malyuk, görevinden istifa etti ancak Rusya'ya yönelik saldırılarda çalışmaya devam edecek.
- Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, Malyuk'un özel operasyonlardaki yetkinliğine vurgu yaparak, asimetrik operasyonları güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.
- SBU'da görevli Albay Vasil Kozak'ın ise Rusya'ya yönelik "özel operasyonları" geliştiren kilit isimlerden biri olduğu ifade edildi.
Ukrayna'nın, Rusya ile olan ve sona erdirmek için birçok ulusun çabaladığı savaşı devam ederken Kiev'de kaşları kaldırtan bir gelişme oldu.
Malyuk, Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanlığı görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti.
SALDIRILARDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEK
SBU sisteminde çalışmaya devam edeceğini aktaran Malyuk, Rusya'ya yönelik saldırıları sürdürme sürecinde de yer alacağını ifade etti.
Malyuk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin son dönemlerde güvenlik birimlerinde değişiklikler yaptığına değinerek şunları kaydetti:
"Güçlü ve modern bir özel servisin devletimizin güvenliğinin anahtarı olduğuna inanıyorum. Ukrayna Devlet Başkanı'nın savunma sektöründe uyguladığı değişiklikler bunu hedefliyor ve kendisine teşekkür ediyorum."
ZELENSKY AÇIKLAMADA BULUNDU
Öte yandan Telegram hesabından yazılı açıklama yapan Zelensky, görevinden istifa eden Malyuk'u çalışma ofisinde kabul ettiğini bildirdi.
Zelensky, mesajında şunları aktardı:
"Ukrayna'nın, işgalci Rus devletine karşı daha fazla asimetrik operasyon yapması, düşmanı yok etme konusunda daha güçlü sonuçlar elde etmesi gerekiyor. Vasil bunu en iyi bilen kişidir ve SBU sisteminde bunu yapmaya devam edecektir. Vasil Malyuk'a asimetrik operasyonlarımızı dünyanın en güçlüsü haline getirmek konusunda talimat verdim."
'ÖZEL OPERASYONLARI' GELİŞTİRDİĞİNİ BELİRTTİ
Zelensky ayrıca, SBU'da görev yapan Albay Vasil Kozak ile de bir araya geldiğini belirterek, Kozak'ın Rusya'ya yönelik yapılan "özel operasyonları" geliştiren kişilerden biri olduğunu ifade etti.
Kozak'a daha önce "Ukrayna Kahramanı" ödülünün takdim edildiğini anımsatan Zelensky, "SBU'nun potansiyeli ve savunmamız hakkındaki görüşlerini konuştuk." ifadesini kullandı.
Ukrayna basınında yer alan haberlere göre ise SBU'ya bağlı "A" Özel Operasyonlar Merkezi Başkanı Yevgeni Khmara, yeni başkan belirlenene kadar SBU'nun geçici başkanı olacak.