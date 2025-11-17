Ukrayna ile Fransa arasında Rafale Savaş Uçağı anlaşması imzalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyrini değiştirebilecek bir hamle geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Fransa ile 100 adet Rafale savaş uçağı için anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Anlaşma, Paris’te Emmanuel Macron ile yapılan görüşmede tamamlandı ve Villacoublay Askeri Hava Üssü’nde bir Rafale uçağı önünde imzalandı.

RUSYA'NIN İLERLEMESİNİ DURDURMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ

Rusya’nın son haftalarda artırdığı saldırılar ve Zaporizhzhia’daki ilerleme haberleri nedeniyle bu anlaşma, Ukrayna için kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Elysee, uçakların sayısını doğruladı ancak mevcut Fransız envanterinden mi yoksa yeni üretimden mi sağlanacağına dair detay vermedi.

ANLAŞMA SADECE UÇAKLARI KAPSAMIYOR

Fransa ayrıca Ukrayna’ya Mirage uçakları, Aster 30 füzeleri ve ek SAMP/T hava savunma sistemleri göndermeyi içeren yeni paketi de masaya koydu.

Rafale sevkiyatının, tarafların üzerinde çalıştığı 10 yıllık stratejik havacılık anlaşmasının bir parçası olacağı belirtiliyor.

250 UÇAKLIK BİR FİLO OLUŞTURMA HEDEFİ

Ukrayna, Rafale, F-16 ve Gripen dahil toplam 250 uçaklık bir filo oluşturmayı hedefliyor.

Ancak pilot eğitimi ve sistemlerin operasyonel hale gelmesi zaman alacak.

Fransa ve İngiltere ise Ukrayna’ya barış sonrası güvenlik desteği sağlamak için 30 ülkeden oluşan bir koalisyon oluşturulmasını savunuyor.