Ukrayna'dan Kırım'a çıkarma girişimi: Rusya engelledi Moskova'dan yapılan açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına ayak basma çabalarına geçit verilmediği belirtildi.

AA

Ukrayna'ya bağlı silahlı kuvvetler birliği, Kırım topraklarına çıkarma yapmaya çalıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı askerleri durdurduklarını söyledi.

Askerlerin gece saatlerinde Kırım'a girme çabasında bulunduğuna dair bilgi yazılı açıklamayla duyuruldu.

Kırım topraklarına çıkarma girişimi engellendi

Karadeniz'in kuzeybatısında Tarhankut Burnu yönünde ilerleyen Ukrayna silahlı kuvvetleri çıkarma birliğinin Kırım topraklarına girme girişiminin, Rusya hava kuvvetlerine ait uçaklar, hızlı askeri bot ve 3 deniz motosikleti ile engellendiği ifade edildi.

İHA'lar imha edildi

Açıklamada, Ukrayna'nın gece saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğu kaydedildi.

Hava savunma sistemlerince Belgorod, Bryansk ve Kursk bölgeleri hava sahalarında Ukrayna'ya ait 31 uçak tipi İHA'nın tespit edilerek imha edildiği kaydedildi.

Püskürtülen saldırılar

Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Karadeniz, Kırım, Kursk ve Bryansk bölgesinde Ukrayna'nın insansız hava aracı (İHA) saldırılarının engellendiğini bildirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, "Kiev'in, Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere uçak tipi İHA kullanarak terör saldırıları düzenleme girişiminin engellendiği" ifade edilmişti.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Karadeniz'in kuzeybatısı ve Kırım Yarımadası üzerinde 4 İHA'yı vurduğu belirtilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)