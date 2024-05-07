Ukrayna lideri Zelenskiy'e suikast planlayan 2 albay yakalandı Ukrayna Güvenlik Servisi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer üst düzey yetkililere suikast planlayan 2 Ukraynalı albayın yakalandığını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Ukrayna Güvenlik Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile diğer üst düzey askeri ve siyasi yetkililere suikast hazırlığı yapan Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin ajanlar ağını ortaya çıkardıkları belirtildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi müfettişlerinin Rusya'nın Zelenskiy ve ülkenin üst düzey yetkililerine yönelik suikast planını bozduğu kaydedilen açıklamada bu kapsamda Ukrayna Devlet Koruma Servisi'nden 2 albayın yakalandığı bildirildi.

Albayların Rusya'ya gizli bilgileri sızdırdığı böylece Rus istihbaratının Zelenskiy'i ortadan kaldırmak için aktif olarak planlar geliştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin istihbarat ağının görevlerinden biri de Devlet Başkanı'nın güvenlik birimine yakın askerler arasında Zelenskiy'i rehin alabilecek ve ardından öldürebilecek failler bulmaktı. Düşman, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Vasıl Malyuk, Ukrayna İstihbarat Müdürlüğü Başkanı Kiril Budanov'u ve diğer üst düzey yetkilileri de ortadan kaldırmayı planlıyordu.

"Rusya'nın başarısızlığı oldu"

Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı Malyuk da yaptığı açıklamada düzenledikleri özel operasyondan sınırlı sayıda kişinin haberi olduğunu ve süreci bizzat kendisi yönettiğini vurgulayarak, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e yemin töreni için bir hediye olması beklenen terör saldırısı aslında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bir başarısızlığı oldu. Ancak düşmanın güçlü ve deneyimli olduğunu ve hafife alınmaması gerektiğini unutmamalıyız. Her hainin hak ettiği cezayı almasını sağlamak için aktif bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.