Ukrayna, Marianna Budanova'nın zehirlenmesi olayında Rusya'yı suçladı Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Yusov, Rusya'nın, Marianna'yı zehirleme girişiminde bulunduğunu düşündüklerini söyledi.

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Ukrayna askeri istihbarat şefi Kyrylo Budanov'un eşi Marianna'nın zehirlendiği açıklandı.

Ukrayna basını, Marianna'nın "ağır metal zehirlenmesi" nedeniyle hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Askeri istihbarat teşkilatından bir yetkili, 30 yaşındaki Marianna'nın durumuyla ilgili haberleri doğruladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko'nun yardımcılığını yapan ve eğitim almış bir psikolog olan Marianna ile ilgili Ukrayna'dan açıklama yapıldı.

Ukrayna'da gözler Rusya'ya çevrildi

Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, olayın ardından AFP'ye verdiği demeçte, Ukraynalı müfettişlerin "ana tezinin" Rusya'nın zehirlenme girişiminde yer aldığı yönünde olduğunu söyledi.

Yusov, "Hedef, Kyrylo'nun eşiydi çünkü komuta kademesine doğrudan ulaşmak imkansız." dedi.

Cıva ve arsenik kullanıldı

Zehirlenme vakasına ilişkin ayrıntı veren Yusov, saldırıda oldukça zehirli maddeler olan cıva ve arseniğin kullanıldığını kaydetti.

Kiev makamları, "cinayete teşebbüs" olarak tanımladığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Normal yaşamda veya askeri işlerde kullanılmayan maddeler

Zehirlenen Budanova, hastanede tedavi altına alındı. Ukrayna basını, Marianna'nın vücudunda bulunan maddelerin, "normal yaşamda veya askeri işlerde kullanılmadığı" belirtildi.

Haberlerde, "Varlıkları, kasıtlı bir zehirlenme girişiminin göstergesi olabilir." denildi.

Diğer görevlilerde zehirlenme şüphesi

İstihbaratta görevli birkaç çalışana da zehirlenme şüphesiyle test uygulandığı bildirildi.

Yusov, çalışanlarda ağır metal izleri bulunduğunu doğruladı ancak sayının ne kadar olduğunu söylemedi.

'Sabotaj saldırılarından sorumlu' iddiası

AFP'ye göre, Ukrayna askeri istihbarat şefi Budanov'un, Rusya'ya karşı cephe gerisinde gerçekleştirilen çok sayıda sabotaj saldırısından sorumlu olduğu düşünülüyor.

Moskova, Kerç Köprüsü'nde Ekim 2022'de meydana gelen patlamaların arkasında Ukrayna istihbaratının olduğunu söylüyor.

Eşini yanından ayırmadı: Ofiste yaşıyorlar

Budanov, ağustos ayında yaptığı açıklamada, eşinin kendisiyle birlikte "ofisinde" yaşadığını ve güvenlik nedeniyle savaşın başlangıcından bu yana yanından ayrılmadığını söyledi.