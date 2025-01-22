Ukrayna ordusunun psikoloğu yolsuzluktan tutuklandı

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Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar her geçen gün şiddetlenerek sürüyor.

Rusya tarafından büyük bir yıkıma uğratılan Ukrayna, aynı zamanda ordu içindeki yolsuzluklarla da mücadele ediyor.

Son olarak, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin baş psikoloğu ve askeri personel sağlık komisyonu başkan yardımcısı olarak görev yapan üst düzey bir yetkiliyi, 2022 yılından bu yana yasa dışı yollarla 1 milyon dolarlık servet elde etmekle suçladı.



YOLSUZLUKTAN TUTUKLANDI

SBU’nun resmi açıklamasında, ismi verilmeyen tutuklu şüphelinin kazançlarını aile üyeleri ve beraber iş yaptığı kişiler üzerinden gizlediği öne sürüldü. Ukraynalı milletvekili Aleksey Goncharenko ise şüphelinin Oleg Druz olduğunu iddia etti.

Soruşturma kapsamında, şüphelinin Odessa'da bir daire, Kiev ve çevresinde üç daire, iki arsa ve birkaç BMW lüks otomobile sahip olduğu belirlendi. Evde yapılan aramada ise 152 bin dolar ve 34 bin Euro nakit para ele geçirildi.

"BİR RUS'LA EVLİ"

Ukrayna medyası, Druz’un aynı zamanda rüşvet aldığı ve bir Rus vatandaşıyla evli olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

2022 yılında ise baş psikolog olarak görevde olduğu sırada, yasa dışı yollarla edindiği mal varlığıyla ilgili hukuki bir süreçle karşı karşıya kaldığı öne sürüldü. Druz, 2017'de iki SUV araç ve birkaç mülkü beyan etmediği ve bu nedenle görevinin askıya alındığı benzer bir dava sürecinde yargılanmıştı.

UKRAYNA'DA YOLSUZLUKLA MÜCADELE

Mayıs ayında bir Ukraynalı milletvekili 220 bin sterlin parayı zimmetine geçirmekle suçlanırken, 2023'te rüşvet almak ve insanları ülkeden kaçırmakla suçlanan 30'dan fazla askerlik görevlisi, yolsuzlukla mücadele kapsamındaki görevden almalarda görevden alındı.

Ukrayna parlamentosu, geçen yıl bazı yetkililerin askerlik hizmetinden muafiyet karşılığında rüşvet almakla suçlanmasının ardından askerî sağlık komisyonlarının kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.