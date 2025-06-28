Ukrayna, Rus savaş uçaklarını hedef aldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar devam ederken henüz ateşkes konusunda anlaşma sağlanamadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırması üzerine Ukrayna'dan misilleme geldi.

MOSKOVA'NIN GÜNEYDOĞUSU HEDEF ALINDI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Telegram mesajlaşma uygulaması üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna insansız hava araçlarının dün gece Rusya'nın Volgograd Oblastı'ndaki Marinovka havaalanında dört Su-34 savaş uçağını vurduğunu duyurdu.

Volgograd Oblastı, Moskova'nın yaklaşık 900 kilometre güneydoğusunda yer alıyor.

İKİ SAVAŞ UÇAĞI İMHA EDİLDİ

İlk verilere göre iki Rus savaş uçağı imha edildiği, diğer ikisinin ise hasar gördüğü belirtildi.

Kievli askeri yetkililer, Rusya'nın bu tür uçakları Ukrayna'yı bombalamak, özellikle de güdümlü hava bombaları atmak için kullandığını söyledi.

VURULAN BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI İDDİASI

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre saldırı, savaş uçaklarının bakım ve onarımının yapıldığı bir tesis olan havaalanının teknik ve operasyonel biriminde de yangına neden oldu.

Operasyonun SBU güvenlik servisi ve ordunun diğer servisleriyle birlikte özel operasyonlar şubesi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Volgograd valisi Andrei Bocharov, dün yaptığı açıklamada Marinovka'nın bulunduğu Kalanchyovsky bölgesini Ukrayna insansız hava araçlarının hedef aldığı üç bölge arasında saydı ve bölgedeki Don Nehri üzerindeki köprüde trafiğin geçici olarak kısıtlandığını bildirdi.

RUSYA SANAYİ KENTİNİ VURDU

Öte yandan Kievli yetkililer, Ukrayna'nın güneydoğusundaki sanayi kenti Samar'a düzenlenen bir Rus füze saldırısında en az 5 kişinin öldüğünü ve 25 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölge valisi Serhiy Lysak, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, yaralılardan en az 4'ünün durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.