Ukrayna: Rusya, balistik füzeyle saldırdı 52 günlük aradan sonra başkent Kiev'e balistik füzeyle saldırı düzenlendi. Hava savunma sistemi, Kiev yakınlarında imha edildi.

AA

Rusya, haftalar sonra yeniden Ukrayna'nın başkentini hedef aldı.

Kiev'e düzenlenen saldırıyla ilgili Askeri İdare Başkanı Sergey Popko açıklama yaptı.

52 günlük aradan sonra füzeli saldırı

Popko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın 52 günlük aradan sonra başkente füze saldırısına yeniden başladığını belirtti.

Rus ordusunun saat 08.00 sıralarında "İskender" tipi balistik füzeyi Kiev'e doğru fırlattığını aktaran Popko, füzenin hava savunma sistemi tarafından Kiev yakınlarında imha edildiğini, ilk belirlemelere göre yıkım ve can kaybı olmadığını ifade etti.

Popko, ayrıca gece saatlerinde Rusya'nın Kiev'e insansız hava araçlarıyla saldırı gerçekleştirdiğini kaydetti.

İHA'lı saldırı da yapıldı

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gece Rusya'nın bölgeye füze ve "Şahed" tipi İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Füzelerin bölgeye 2 kez isabet ettiğini bildiren Kiper, şu ifadeleri kullandı:

İşgalciler, bir yazlık kooperatifini vurdu. 3 kişi yaralandı. Ayrıca liman altyapısına da isabet oldu. Yaralanan olmadı.

4 İHA düşürüldü

Füzelerin ardından Rus ordusunun bölgeye İHA'lar gönderdiğini aktaran Kiper, 4 İHA'nın düşürüldüğü, kullanılmayan binalara isabetlerin olduğu ve yaralanan bulunmadığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)